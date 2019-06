La modelo que acusa a Neymar de violación pierde 3er abogado

El futbolista brasileño Neymar se retira de la estación de policía en Río de Janeiro, Brasil, el jueves 6 de junio de 2019, debido a acusaciones de una modelo en contra de él. AP Foto

La modelo de 26 años que acusó al astro brasileño del fútbol Neymar de haberla violado en un hotel de París perdió el martes a su tercer abogado en menos de tres semanas.

El abogado Danilo García de Andrade confirmó a The Associated Press que no representa ya a Najila Trindade en el caso de violación.

García de Andrade no explicó el motivo de la decisión, pero el lunes había dicho a la prensa que se retiraría del caso si Trindade no entregaba a las autoridades un video de siete minutos que ella dijo era una prueba fundamental.

La modelo dijo el lunes por la noche, en una entrevista por televisión, que las imágenes se encontraban en una tableta que le robaron después de que presentó los cargos contra Neymar. La policía dijo que investiga esa denuncia de robo.

Neymar, por su parte, rechaza la acusación de violación. Las autoridades policiales dijeron que el astro tiene previsto entrevistarse el jueves con investigadores, sin que se haya anunciado algún acuerdo definitivo sobre la fecha.

La AP no menciona por su nombre a las víctimas de agresión sexual a menos de que hayan hecho públicas sus identidades, como es el caso de Trindade en sus entrevistas con la televisión brasileña.

El abogado José Edgard Bueno se retiró del caso luego de que la mujer presentó por su cuenta la denuncia de violación ante la policía de Sao Paulo el 31 de mayo. Bueno dijo que él quería buscar un acuerdo con el jugador.

La abogada Yasmin Abdalla asumió el caso pero se lo pasó a su socio García de Andrade antes de que Trindade testificara el viernes ante la policía.

La modelo debe conseguirse ahora otro abogado.

Los investigadores entrevistaron el martes a un colaborador de Neymar. Según Trindade, Rodrigo Gallo le reservó el boleto a París y una habitación de hotel para que ella pudiera reunirse con el jugador. Gallo testificó durante dos horas y al marcharse no hizo declaraciones a la prensa.

En la entrevista del lunes en la noche con la televisora SBT, Trindade planteó preguntas sobre la manera como la policía investiga su denuncia de violación, y pareció insinuar que los investigadores fueron sobornados.

“Los policías se venden, ¿verdad?”, apuntó.

La asociación de investigadores policiales del estado de Sao Paulo emitió el martes un comunicado en el que censuró las declaraciones de la modelo.

“No podemos tolerar declaraciones que sin fundamento alguno manchen el honor de la policía y la imagen de toda una institución”, dijo el grupo.