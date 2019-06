Alcalde ayuda a barra brava a ir a final de Atlético Junior

El alcalde y un empresario de la ciudad de Barranquilla contrataron el martes autobuses para trasladar a Bogotá a los miembros de una barra brava del Atlético Junior, a fin de que alienten al equipo este miércoles, en el duelo de vuelta de la final contra el Deportivo Pasto.

Posteriormente, el gobernador del departamento de Nariño anunció el respaldo a 1.000 hinchas de Pasto con el mismo fin, y las medidas se seguridad se reforzaron ante el riesgo de que ocurran choques entre los hinchas rivales.

Alejandro Char, cuya familia es propietaria del Atlético Junior, y el empresario Christian Daes asumieron los costos del viaje de los integrantes de la barra brava Frente Rojiblanco Sur, de acuerdo con ese grupo de hinchas.

Al principio, iban a viajar unos 100 integrantes de la barra, comentó Gabriel Vallejo, uno de los líderes. Agregó que buscó el respaldo de Char para que pudieran acudir más.

"Me conseguí el número del alcalde, le escribí por WhatsApp ayer (el lunes) al mediodía y como a las 5:00pm me llamó y me expresó que él es un juniorista más y que nos apoyaba con 15 buses", comentó Vallejo a los medios.

Los hinchas pagarán el boleto para ingresar a la tribuna asignada a las barras del club, que tiene un costo de unos 45 dólares en el estadio El Campín.

Junior, campeón defensor de la liga, ganó 1-0 el partido de ida de la final del torneo Apertura de la liga colombiana.

La División Mayor del fútbol colombiano no autorizó que el encuentro se llevara a cabo en el estadio municipal de Ipiales, casa de Deportivo Pasto en la frontera con Ecuador, debido a que no había suficientes torres de iluminación.

En tanto, la dirigencia y los patrocinadores de Junior instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan ver el partido en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

Por su parte, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, dijo que logró la colaboración de empresas locales de transporte para llevar a los hinchas.

"Transportaremos gratis a 1.000 personas hasta El Campín para que alienten a Pasto", anunció Romero.

La seguridad fue reforzada en las carreteras, a la entrada de Bogotá y lugares de concentración de hinchas. La tarea fue encomendada a más de 1.200 policías, agentes de inteligencia, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios y líderes de acción comunal.

"Es la misma operación que se hace en este tipo de partidos, que son de alta complejidad. En Bogotá se han realizado más de 200 con visitantes de otras ciudades", dijo el secretario de seguridad y convivencia, Jairo García en la edición digital del diario El Tiempo de Bogotá.

El apoyo de políticos y clubes a las barras bravas ha sido cuestionado debido las frecuentes acciones violentas por parte de los hinchas, que han provocado heridos y daños en los vecindarios aledaños a los estadios. Además, han lanzado amenazas contra los árbitros, entrenadores y dirigentes de los clubes.