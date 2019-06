Regreso de Leonardo a PSG, buena noticia para entrenador

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 17 de diciembre de 2015, el exdirector deportivo del Paris Saint-Germain, el brasileño Leonardo, asiste a una conferencia de prensa en la Federación Francesa de Fútbol. PSG anunció el regreso de Leonardo el 14 de junio de 2019. AP Foto

El regreso de Leonardo como director deportivo del Paris Saint-Germain sería una buena noticia para el entrenador Thomas Tuchel tras una primera temporada difícil.

PSG anunció la designación del brasileño Leonardo el viernes como sucesor de Antero Henrique, que se va después de dos años a pesar de su papel en la contratación de dos astros como Neymar y Kylian Mbappe.

La relación de Tuchel con Henrique se había vuelto tensa debido a la necesidad de reforzar un equipo aquejado de lesiones y una situación incómoda con el mediocampista Adrien Rabiot.

Henrique dijo en diciembre que Rabiot quedaría marginado por negarse a firmar un nuevo contrato después de meses de negociaciones. No volvió a jugar y no tiene contrato, lo cual significa que PSG no obtendrá un euro por el jugador que, según trascendidos, está negociando su incorporación al campeón italiano Juventus.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Pero Tuchel es un fanático del estilo de juego de Rabiot y quería contar con él, sobre todo con las lesiones en el mediocampo durante una ardua campaña por la Copa de Campeones.

El equipo ratificó su posición disciplinaria. Al mismo tiempo, Henrique parecía tener el respaldo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi: sin duda las incorporaciones de Neymar y Mbappe contribuyeron a su prestigio.

Tuchel, exasperado, deploró la falta de incorporaciones durante el período de invierno y tuvo que esperar hasta el 29 de enero _casi al final_ para que trajeran a Leandro Paredes del Zenit de San Petersburgo. Pero trascendió que el mediocampista argentino no logró impresionar a Tuchel.

Si el enfrentamiento fue una verdadera lucha por el poder, parece que el triunfador es Tuchel, quien acaba de extender su contrato inicial de dos años en un año más.

El regreso de Leonardo presenta la posibilidad de una relación laboral más armoniosa, y el club espera que ponga fin a los años de frustraciones en la Copa de Campeones.

PSG nunca ha pasado de los cuartos de final desde que los inversionistas qataríes de QSI empezaron a financiar el club hace ocho años.

En las últimas tres ediciones de la copa, PSG quedó eliminado en la ronda de 16 _en dos ocasiones, a pesar de obtener fuertes ventajas en los partidos de ida_ y en la temporada pasada no pudo retener sus copas nacionales.