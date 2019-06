Gómez avisa a Ecuador: “Yo no me voy, no soy el problema”

El colombiano Hernán Darío Gómez, seleccionador de Ecuador, da indicaciones a sus jugadores durante un partido de la Copa América ante Japón, el lunes 24 de junio de 2019, en Belo Horizonte, Brasil AP Foto

Hernán Darío “Bolillo” Gómez redobló la apuesta tras la eliminación de Ecuador en la Copa América.

“¿Soy el único culpable? Si soy el más nuevo... No considero que yo sea el problema en la selección. ¿Por qué irme?”, desafió el técnico colombiano de la Tricolor el lunes tras el empate 1-1 con Japón en el estadio Mineirao de Belo Horizonte que dejó a ambos equipos fuera de la competencia.

Ecuador cerró su participación con dos derrotas — por 4-0 con Uruguay y 2-1 con Chile — y el empate de este lunes, con dos goles a favor y siete en contra.

Ante la insistencia de los periodistas ecuatorianos sobre su continuidad, Gómez en tono sereno reiteró que “no se me pasa por la cabeza. ¿Hace un año había selección? No había. Los resultados han sido pésimos pero en evaluación de juego hemos avanzado”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Y enfatizó que “ningún directivo me avisó que dependía de lo que pase en Copa América. Si fuera así no vengo. Fue un grupo muy difícil. Y nosotros ni siquiera en pista”.

Para Ecuador y en particular para el Bolillo la Copa América es un karma.

Ganó solo dos de sus 18 partidos en las Copa América desde 2004 y ambas victorias fueron ante invitados — México en 2015 y 4-0 ante Haití en 2016. En los dos ciclos de Gómez, perdió siete de sus ocho partidos del certamen.

“Sabía los problemas, la Copa América no ha sido fuerte de Ecuador desafortunadamente. La he utilizado para probar jugadores”, dijo Gómez

Luego de no clasificar al Mundial de Rusia, Ecuador volvió a apostar por el entrenador que le había dado una histórica primera clasificación a una Copa del Mundo en 2002. Pero el fútbol no aparece y los resultados no se dan desde que asumió en agosto.

En la antesala del certamen continental, la selección Sub20 obtuvo un histórico tercer puesto en el Mundial de Polonia bajo el mando del argentino Jorge Célico, al que ahora muchos ven como el “salvador” de la mayor.

A la magra producción del equipo en Brasil se le sumó además la escandalosa salida del volante Renato Ibarra por un entredicho con el entrenador en vísperas del duelo con Japón. Según el Bolillo, el jugador adujo una lesión que no fue constatada por los médicos y le pidió que abandonara la concentración. Ibarra negó la acusación.

“Si la solución es echarme bueno, va a llegar otro y va a ser igualito. Están pidiendo resultados donde todavía no se pueden dar”, opinó el Bolillo.

Y dejó un mensaje de optimismo: “Si los resultados no se dan aquí, se van a dar en las eliminatorias” para el Mundial de Qatar 2022.