Odúbel Herrera, de Filis, suspendido por violencia doméstica

ARCHIVO- En imagen de archivo del 12 de abril de 2019, el jardinero central venezolano Odúbel Herrera, de los Filis de Filadelfia, se prepara para el partido ante los Marlins, en Miami. AP Foto

El jardinero Odúbel Herrera, de los Filis de Filadelfia, aceptó una suspensión por el resto de la temporada bajo la política de Grandes Ligas sobre violencia doméstica.

La oficina del comisionado anunció la decisión del pelotero venezolano el viernes, dos días después que los cargos contra Herrera por agresión doméstica en Atlantic City, Nueva Jersey, fueran desechados. El jugador de 27 años había sido acusado de agresión simple y de causar conscientemente lesiones corporales en un incidente del 27 de mayo en el Casino Golden Nugget. La mujer, su novia, se negó a presentar cargos.

“Yo me comporté de manera inaceptable y me siento terriblemente decepcionado conmigo mismo. Yo soy el único culpable de los actos”, sostuvo Herrera en un comunicado emitido por medio del sindicato de jugadores. “He tomado medidas serias para garantizar que nada como esto suceda de nuevo. He aprendido de esta experiencia, y he crecido como persona. Ofrezco mis disculpas a la organización de los Filis, a mis compañeros y a todos mis aficionados”.

Herrera agregó que pretende “trabajar en ser una mejor pareja, compañero de equipo y persona”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La suspensión del venezolano incluiría cualquier partido de postemporada. La suspensión sin paga es retroactiva al 24 de junio y abarca 85 juegos. El jardinero perderá dos millones 634.409 dólares de su salario de cinco millones, la cantidad correspondiente para los últimos 98 días de la temporada regular de 186 días.

El pelotero se encuentra en su tercera temporada de un contrato de 30,5 millones de dólares por cinco campañas. Bajo el trato, recibiría siete millones de dólares la próxima temporada y 10 millones en 2021. Los Filis tienen opciones de extensión contractual para 2022 y 2023.

“No alienta que Odúbel haya aceptado su castigo como un indicio de su voluntad para aprender de esto y cambiar su conducta adecuadamente”, destacó el equipo en un comunicado.

Herrera, jardinero central del Juego de Estrellas de 2016, bateaba para .222 con un jonrón y 16 carreras impulsadas en 39 partidos de la presente campaña. Se ausentó temporalmente en abril con una lesión de tendón de la corva.