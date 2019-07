Conmebol saca a argentino Tapia del Consejo de la FIFA

Leer más

Andrés Ruiz sr. estuvo a punto de venir a Miami para discutir mi pronóstico. Cuando me vió en Las Vegas para la pelea de Manny Pacquiao contra Keith Thurman me reconoció de inmediato y me paró en seco con una pregunta: ¿cómo era posible que no le hubiera dado un mínimo de chance a su hijo?