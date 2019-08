Fuente AP: Man United soltará cifra histórica por Maguire

ARCHIVO - En imagen de archivo del viernes 11 de agosto de 2017, el defensa central Harry Maguire, del Leicester City, busca dar un pase en el partido de la Liga Premier frente al Arsenal, en el estadio Emirates de Londres. AP Foto

Manchester United se apresta a romper el récord mundial de traspasos por un defensor tras acordar el pago de 80 millones de libras (97 millones de dólares) para firmar a Harry Maguire, indicó una persona con conocimiento del acuerdo el viernes.

La persona habló con The Associated Press a condición de preservar el anonimato dado que el traspaso del zaguero de 26 años no ha sido concretado.

United ha tratado de adquirir a Maguire desde hace más de un año luego de su excelente actuación con Inglaterra en la Copa del Mundo de 2018 y finalmente llegaron a un acuerdo con Leicester sobre el precio _cuando apenas le queda una semana al periodo de traspasos antes del comienzo de la campaña en la Liga Premier inglesa.

El monto eclipsaría los 75 millones de euros (85 millones de dólares) pagados el mes pasado por la Juventus al Ajax para adquirir a Matthijs de Ligt, defensa central de tan solo 19 años, y los 75 millones de libras que Liverpool entregó a Southampton en enero de 2018 por el defensor holandés Virgil van Dijk.

La gran facultad de Leicester en las negociaciones fue fortalecida por el hecho de que Maguire firmó un contrato de cinco años en septiembre. Leicester recibirá 80 millones de libras dos años después de haber pagado aproximadamente una quinta parte de esa cifra al fichar a Maguire proveniente de Hull.

Como están las cosas, Maguire será el séptimo zaguero central en United para la próxima temporada, junto con Eric Bailly, Phil Jones, Victor Lindelof, el argentino Marcos Rojo, Chris Smalling y Axel Tuanzebe.

United inicia su campaña con un duelo ante Chelsea el 11 de agosto. Los pupilos del técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer tratan de volver a la Liga de Campeones después de terminar en el sexto puesto de la Premier.