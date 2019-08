Espinosa gana otro bronce, 15ta medalla en Panamericanos

La mexicana Paola Espinosa compite en la final de trampolín de un metro en los Juegos Panamericanos de Lima, el viernes 2 de agosto de 2019 AP Foto

Con resultados en la fosa, Paola Espinosa está silenciando gradualmente a sus críticos. La mexicana, cuya inclusión en el equipo de su país estuvo inmersa en la polémica, conquistó el viernes su segunda medalla en los clavados de los Juegos Panamericanos de Lima.

La veterana de 33 años obtuvo un bronce en el trampolín de un metro. Y de paso, volvió todavía más impresionante su palmarés, con su 15ta presea en los Juegos Panamericanos.

Espinosa, quien en la jornada previa ganó otro bronce en los sincronizados de tres metros, acumuló 278,35 puntos luego de cinco ejecuciones y quedó por detrás de las estadounidenses Sarah Bacon (284,10 y Brooke Schultz (279,45), quienes obtuvieron respectivamente el oro y la plata.

“Esta prueba es nueva en Panamericanos y fue una gran competencia ante la segunda del mundo en esta prueba y me sentí bien”, expresó Espinosa. “En esta prueba casi no le dedicamos tiempo pero con experiencia, ganas y colmillo lo sacamos”.

Espinosa era ya la atleta más laureada de su país en Panamericanos, pero su selección para emprender el viaje a Lima fue polémica, porque la Federación Mexicana de Natación nunca dio a conocer la metodología para elegir a los participantes.

“Estoy contenta por mi trabajo y porque más allá de lo que se diga yo sigo aportando medallas para mi país y para mi propia historia y eso me llena de alegría”, agregó Espinosa, quien en el selectivo de su país finalizó en el quinto puesto en el trampolín de un metro.

Ese fue uno de los argumentos utilizados por el legislador Ernesto D’Alessio, presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados en México, quien cuestionó directamente la nominación de Espinosa.

“Mi intención no es pelear, nunca he sido una atleta así”, dijo Espinosa. “A mí me gusta que mi trabajo hable por sí solo, que los clavados sean los que den de qué hablar y que la gente diga ‘que bonitos clavados tira Paola Espinosa’”, añadió la clavadista, quien está en sus quintos y casi seguramente últimos Juegos Panamericanos.

Espinosa fue líder luego de las tres primeras ejecuciones y parecía que la medalla de oro estaba al alcance. En su cuarto salto perdió el balance en el despegue y aunque compuso en el acuatizaje, fue penalizada por los jueces y resbaló al tercer puesto, detrás de las dos estadounidenses, que ya no le permitieron recuperarlo.

“La experiencia me ayudó mucho hoy, hubo un clavado en el que me fui muy para atrás pero lo pude sacar con mi experiencia, ahora cuando compito sé que puedo reaccionar en menos de un segundo”, opinó sin embargo Espinosa.

La estrella del estado noroccidental de Baja California Sur ostenta ocho medallas de oro, obtenidas en los Panamericanos de Rio 2007 (3), Guadalajara 2011 (3) y Toronto 2015 (2), además de tres medallas de plata y tres de bronce, en una larga e incomparable trayectoria dentro de las justas panamericanas, que comenzó en Santo Domingo 2003.

Esa cuota podría aumentar en el trampolín de tres metros, su última prueba en Lima.

“Estoy bien y contenta con los bronces y claro que me encantaría llevarme un oro pero sé que en los tres metros es complicado porque hay canadienses que son potencia mundial, ojalá se pueda dar, los que me conocen bien saben que siempre trataré de dar lo mejor para mí”, añadió.

Espinosa fue además medallista en Beijing 2008 y Londres 2012. En Río se quedó a un palmo del bronce al quedar cuarta en plataforma individual.

Aunque tendrá 34 años en Tokio 2020, su anhelo es estar ahí para ponerle un epílogo especial a su carrera, en Juegos Olímpicos.

“Sigo escribiendo mi historia, aún hay páginas en blanco y esta medalla de hoy es histórica para mí en los Juegos Panamericanos”, dijo Espinosa. “Soy afortunada y puedo decir que sigo en buen nivel físico y mental y que puedo llegar a una competencia y enfrentarme a las mejores y obtener buenos resultados”.

Y de paso, acallar las críticas.