Oro de Martínez en atletismo iguala cosecha previa de México

BÉISBOL HORA TV MLB: Miami @ N.Y. Mets 12 p.m. FSFL MLB: Atlanta @ Minnesota 1 p.m. MLBN MLB: Toronto @ Tampa Bay 1 p.m. SUN MLB: Washington @ San Francisco 4 p.m. MLBN MLB: Milwaukee @ Pittsburgh 7 p.m. ESPN JUEGOS PANAMERICANOS HORA TV Eventos: Día 16 9 a.m. ESPNU Eventos: Día16 11 a.m. ESPND Eventos: Día16 2 p.m. ESPNU Eventos: Día16 6:30 p.m. ESPND Eventos: Día16 7 p.m. ESPNU FÚTBOL HORA TV CONCACAF SUB-15: EEUU-Surinam 8:55 a.m. TUDN CONCACAF SUB-15: México-Curazao 10:55 a.m. TUDN Amistoso: Red Bull Salzburg- Real Madrid 12:55 p.m. ESPND CONCACAF: Saprissa-Bandits 10 p.m. TUDN