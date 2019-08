Venus Williams sorprende a Bertens en torneo de Cincinnati

Ser controlada tuvo su recompensa el martes para Venus Williams, aunque la jornada no fue tan buena para su hermana Serena.

En un día en el que los problemas en la espalda forzaron a la menor de las Williams a retirarse antes de su duelo de segunda ronda, Venus alcanzó la tercera instancia del torneo de Cincinnati con una victoria 6-3, 3-6, 7-6 (4) sorprendiendo a la campeona defensora Kiki Bertens. ¿Su clave? No ir con todo.

“Simplemente intenté no ir demasiado fuerte, porque puedo ir tan fuerte y tengo mucho poder y no siempre es fácil controlarlo”, dijo Williams, de 39 años. “Así que traté de jugar inteligente en lugar de alocarme, lo cual es extremadamente fácil de hacer”.

Horas antes de la hora en que estaba programado el inicio de su partido, Serena Williams se retiró citando la misma lesión en la espalda que la forzó a retirarse de la final del torneo de Toronto el domingo. La lesión aumenta las dudas sobre la condición física de Serena de cara al US Open, que empieza el 26 de agosto.

“Vine a Mason el domingo y he intentado todo para estar lista para jugar esta noche, y todavía estaba esperanzada tras mi práctica esta mañana, pero desafortunadamente, mi espalda aún no está bien, y sé que no debo entrar a la cancha”, señaló Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam y dos veces campeona en Cincinnati, en un comunicado.

En un día colmado de estrellas, en el que estaban programados Serena y Roger Federer para la sesión nocturna, el sembrado número uno y campeón defensor, Novak Djokovic, avanzó a la tercera ronda con una victoria 7-5, 6-1 sobre Sam Querrey.

Federer, el tercer clasificado y quien jugaba por primera vez desde que cayó en la final de Wimbledon, superó 6-3, 6-4 al argentino Juan Ignacio Londero en un duelo retrasado por lluvia en el segundo set.

Djokovic se sintió un poco oxidado en su primer encuentro desde su triunfo en una final épica de Wimbledon sobre Federer, el 14 de julio.

“Fue un tipo de inicio nervioso”, comentó. “No había jugado en semanas. Me tomó tiempo ajustar. Fue un duelo engañoso contra un rival calificado. Es un gran golpeador. Estuve feliz de ser puesto a prueba”.

Bertens fue una de cuatro sembradas que fueron eliminadas en este torneo para ponerse a punto para el U.S. Open. Angelique Kerber, la 13ra clasificada, fue eliminada por Anett Kontaveit 7-6 (7), 6-2, y la 15ta, Qiang Wang, perdió 6-3, 6-4 con Su-Wei Hsieh.

La dos veces campeona del Abierto de Australia, Victoria Azarenka, quien ganó Cincinnati en 2013, alcanzó la segunda ronda luego que la 12ma sembrada, Belinda Bencic, se retiró por una lesión en el pie izquierdo mientras estaba abajo 6-4, 1-0.

Madison Keys, la 16ta clasificada, arrebató un triunfo 6-7 (4), 7-6 (5), 6-4 sobre la dos veces ganadora de Grand Slam y monarca de 2017 en Cincinnati, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza.

En el cuadro varonil, Stan Wawrinka avanzó con una peleada victoria 5-7, 6-4, 7-6 (4) sobre Grigor Dimitrov, y el cuarto sembrado, Dominic Thiem, se retiró por enfermedad.

En un match que duró 2 horas y 34 minutos, Dimitrov sobrevivió dos match points en el octavo game del tercer set y forzó el desempate, que Wawrinka ganó con un as.

Daniil Medvedev, el noveno clasificado y subcampeón en el torneo de Montreal al caer en la final ante Rafael Nadal la semana pasada, venció 6-2, 7-5 a Kyle Edmund.

Wawrinka, que ha ganado los Abiertos de Australia, Francia y Estados Unidos, se enfrentará en la siguiente ronda a Andrey Rublev, que avanzó con una victoria de 6-7 (4), 6-4, 6-2 sobre Nikoloz Basilashvili.