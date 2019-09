Berrettini somete a Monfils y se coloca en semis del US Open

El italiano Matteo Berrettini tras vencer al francés Gael Monfils en los cuartos de final del US Open, el miércoles 4 de septiembre de 2019. AP Foto

En su marcha a la primera semifinal de Grand Slam de su carrera, Matteo Berrettini ha mantenido un contacto diario con su preparador mental.

Después de desperdiciar cuatro bolas de partido, la primera con una doble falta, Berrettini mantuvo una larga charla con Stefano Massari.

Berrettini se convirtió el miércoles en el primer hombre italiano en acceder a la penúltima ronda del Abierto de Estados Unidos desde 1977, imponiéndose dramáticamente 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (5) ante el francés Gael Monfils tras una batalla de casi cuatro extenuantes horas.

Prácticamente sin fuerzas, ambos rivales sufrieron con su saque en el tramo final del duelo.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Berrettini sentenció la victoria en su quinta bola de partido luego de haber malogrado la primera oportunidad con una doble falta.

“Estaba pensando que este era uno de los mejores partidos que he visto. Quiero decir, lo estaba disputando, pero también lo estaba admirando”, afirmó Berrettini tras 3 horas y 57 minutos de lucha y un último set que duró 68 minutos.

Con 23 años, Berrettini se convirtió en el semifinalista más joven en un Grand Slam desde que Novak Djokovic alcanzó la fase de los cuatro mejores en el US Open de 2010.

El italiano pudo haberlo definido sin tanto sufrimiento, pero cometió su primera doble falta del partido con un débil segundo servicio que depositó en la red cuando tuvo su primera bola de partido con el marcador 5-4.

Berrettini desmenuzó después lo que conversó con Massari, diciendo que el preparador mental había sufrido como nadie los vaivenes del duelo en el estadio Arthur Ashe.

“Me derrumbé y me levanté”, dijo Berrettini. “Ese match point. Las otras oportunidades. Estaba en el suelo y me recuperé. Me siento muy orgulloso”.

El 24to cabeza de serie jugará el viernes contra el ganador del duelo entre Rafael Nadal, tres veces campeón del torneo, y el argentino Diego Schwartzman, quienes jugaban más tarde.

La victoria de Berrettini deparó varios logros para el tenis italiano, que ahora mismo cuenta con siete de sus representantes entre los 100 primeros del ranking de la ATP.

Aparte de ser el primero de su país en las semifinales del US Open desde Corrado Barazzutti en 1977, Berrettini se convirtió en el cuarto italiano que se codea entre los cuatro mejores en las grandes citas, uniéndose a Marco Checchinato, Barazutti y Adriano Panatta. Checchinato fue semifinalista del Abierto de Francia hace dos años, mientras que Pannata salió campeón de ese torneo en 1976.

En los últimos 12 meses, Berrettini ha tenido una de las progresiones más destacadas del circuito. Era el número 57 hace un año, cuando perdió a las primeras de cambio ante Denis Kudla. Actualmente situado como el 25to del ranking, Berrettini irrumpió entre los primeros 20.

Previo a la temporada, el italiano nunca le había ganado a un jugador del Top 10 y apenas contaba con un título. Ahora suma tres triunfos ante rivales del Top 10 y se ha consagrado campeón en dos torneos. También logró avanzar a la cuarta ronda de un Slam en Wimbledon este año.

El partido del miércoles se disputó en una tarde de mucha humedad y se completó bajo techo tras una lluvia pasajera en el tercer set.

La interrupción pareció ayudar a Monfils, 10 años más viejo que Berretini. El 13er cabeza de serie se llevó al cuarto set, pero resintió el esfuerzo en el parcial decisivo.

Monfils cometió 17 dobles faltas, aunque el francés las mantuvo bajo control en el quinto set hasta que le tocó sacar con ventaja 6-5, sumando tres en ese juego y dos más en el desempate decisivo.

“He estado fatal con el saque”, dijo Monfils tras quedar 2-7 en cuartos de final en las grandes citas.