Fuentes AP: Acusadora de Brown habló con la NFL

El receptor Antonio Brown de los Patriots de Nueva Inglaterra durante un entrenamiento, el miércoles 18 de septtiembre de 2019. AP Foto

Dos personas al tanto de la investigación a Antonio Brown por presunta agresión sexual dijeron a The Associated Press que una de las acusadoras se reunió con los investigadores de la NFL y que no hay una fecha para poner fin a la pesquisa al receptor de los Patriots.

Ambas personas hablaron el miércoles con la AP a condición de no ser identificadas, por la índole delicada del caso.

Un portavoz de la fiscalía de distrito en el condado de Allegheny, Pensilvania, comentó que esa oficina y el departamento de la policía local “establecieron comunicación con un abogado de la denunciante en la demanda federal que involucra a Antonio Brown”.

“En materia de procedimientos, parece haber un asunto con el plazo de prescripción para seguir adelante con cualquier investigación que involucre la acusación en el condado de Allegheny mencionada en la demanda”, añadió el vocero.

Las acusaciones hechas por Britney Taylor contra Brown en una demanda civil se conocieron días antes de que el receptor, cuatro veces elegido All-Pro, debutara en la campaña con los Patriots de Nueva Inglaterra, campeones del último Super Bowl.

Esta semana, Taylor sostuvo una larga reunión con la NFL. Como parte de la demanda radicada en el sur de la Florida, Taylor ha acusado a Brown de agredirla sexualmente en tres ocasiones, incluida una violación.

Una segunda mujer ha dicho que Brown se presentó desnudo ante ella mientras trabajaba pintando un mural en la casa del deportista en Pittsburgh.

La AP no suele identificar a las víctimas de una presunta agresión sexual a menos que esas personas aparezcan públicamente. Taylor fue identificada en una demanda federal y fue citada en una declaración difundida por su abogado.

Aunque las acusaciones se conocieron la semana pasada, Brown entrenó con los Patriots, jugó el domingo en una victoria por 43-0 sobre Miami y anotó un touchdown. No ha hablado con la prensa, ni siquiera tras el encuentro en Miami, pese a que las reglas de la NFL lo obligan a ello.

Dos fuentes informaron a la AP que Brown no fue incluido en la llamada lista de exenciones del comisionado de la liga la semana pasada y pudo jugar debido a que no se habían presentado cargos penales en su contra, y porque la NFL no ha completado su investigación.

Los jugadores en la mencionada lista no pueden jugar en partidos ni practicar con sus equipos, aunque siguen percibiendo su sueldo. Un jugador puede ser incluido en la lista en cualquier momento.

El acuerdo por un año firmado por Brown con los Patriots a comienzos de este mes ascendería incluso a 15 millones de dólares.

A medida que avance la investigación de la NFL es seguro que Brown se entreviste con la liga. Una decisión acerca de si se le coloca en la lista difícilmente surgiría antes de que se pronuncien todas las partes, incluida la segunda acusadora de Brown.

El receptor de 31 años fue dado de baja por Oakland el 7 de septiembre, tras una serie de fricciones en el campamento de prácticas. Ese mismo día, llegó a un acuerdo contractual con Nueva Inglaterra.

Desde que se incorporó a los Patriots, Brown se ha mostrado más discreto en las redes sociales, a las que recurrió para forzar su salida de Pittsburgh y Oakland.