Atalanta se deslinda de cánticos racistas de sus hinchas

Los jugadores de la Fiorentina festejan tras anotar ante el Atalanta, en un encuentro de la Serie A italiana, disputado el domingo 22 de septiembre de 2019 Paolo Magni

El Atalanta emitió el lunes un comunicado en el que se deslindó de los cánticos racistas emitidos un día antes por sus hinchas, mientras que varias figuras prominentes en Italia aplaudieron la decisión de interrumpir el encuentro de la Serie A en que se presentaron los insultos.

Por su parte, el presidente de la FIFA Gianni Infantino instó a tomar más medidas para combatir el racismo en Italia.

“Ayer tuvimos otro incidente de racismo en el fútbol italiano”, lamentó Infantino durante un discurso en la ceremonia de entrega de los premios The Best en Milán. “Esto es ya inaceptable, hay que decirlo. Tenemos que decir no al racismo en cualquiera de sus formas. No al racismo en el fútbol, no al racismo en la sociedad. Pero no sólo tenemos que decirlo. Hay que combatir esto. Tenemos que erradicar el racismo del fútbol y de la sociedad”.

El encuentro, en que Atalanta empató 2-2 ante Fiorentina, se interrumpió brevemente durante el primer tiempo, debido a los coros con que un grupo de hinchas insultó a Dalbert Henrique. El lateral brasileño de la Fiorentina es de raza negra.

Sin embargo, el juez de la liga italiana anunció el lunes que no ha decidido si lo ocurrido en la cancha del Atalanta amerita un castigo. El juez Gerardo Mastrandrea comentó, en su reporte disciplinario semanal, que hace falta entrevistar a Dalbert antes de tomar una decisión.

El árbitro Daniele Orsato ordenó que se hiciera un anuncio en los altavoces del estadio, para avisar que el encuentro no se reanudaría sino hasta que cesaran las expresiones racistas.

“Respecto de la suspensión del partido Atalanta-Fiorentina, el club se deslinda de cualquier tipo de discriminación que pudiera haber ocurrido”, señaló el club de Bérgamo. “Atalanta, junto con sus hinchas, es y siempre será un vocero de los valores de solidaridad e igualdad. Necesitamos combatir juntos la estupidez de unos pocos, y creemos que esto debe aislarse, sin importar los colores ni las camisetas”.

Carlo Ancelotti, técnico del Napoli, aplaudió la decisión de Orsato.

“Es un paso adelante y se necesitan otros, pero éste es el camino... Necesitamos ser estrictos en la aplicación de las reglas que existen”, indicó Ancelotti. “Y tenemos la ventaja de que hay muchas cámaras de TV dentro de los estadios”.

Orasto siguió el “proceso de tres pasos” que recomienda la FIFA para enfrentar expresiones racistas en los estadios.

En un primer paso, el árbitro debe hacer una pausa breve en un partido, cuando detecte cánticos discriminatorios. Debe pedir que se haga un anuncio para que los hinchas cesen los actos intolerantes.

Si éstos persisten, el silbante puede suspender el encuentro y ordenar que los equipos se marchen a los vestuarios, hasta que la situación se corrija. En caso contrario, puede suspenderse el partido en forma definitiva.

Aunque el proceso de la FIFA es muy claro, rara vez se implementa en la Serie A. Durante las primeras cuatro fechas de la temporada, se han presentado cánticos racistas contra Romelu Lukaku, del Inter, y Franck Kessie, del Milan.

Ningún club ha sido castigado por racismo en lo que va de la temporada.

“Ayer, el mundo del fútbol rompió finalmente el silencio contra el racismo... El árbitro hizo bien en parar el partido”, consideró Trianfillos Loukarelis, director de la oficina contra la discriminación en Italia. “El partido contra el racismo debe jugarse todos los días, en ciudades grandes y pequeñas, en estadios o en canchas más pequeñas, hasta que queden apartados quienes aprovechan el deporte como un medio político para expresar su ignorancia”.