Hamilton largará 5to en busca del título en Texas

El finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, participa en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos, el sábado 2 de noviembre de 2019 AP Foto

El puesto de salida de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados no será el idóneo. Pero ni eso parece amenazar su intento por obtener el título en la temporada.

El piloto británico de Mercedes largará en el quinto sitio el domingo, tras una decepcionante clasificación, en que su compañero de escudería Valtteri Bottas se apoderó sorpresivamente el sábado de la pole position.

Bottas impuso un récord en el Circuit of the Americas, con una vuelta de un minuto, 30,029 segundos para desplazar el primer puesto en la parrilla a Sebastian Vettel, de Ferrari.

El finlandés es el único piloto que sigue con posibilidades de pelear el cetro con Hamilton. Pero difícilmente la primera posición de salida le bastará para prolongar la temporada.

Incluso si Bottas gana, Hamilton sólo requiere terminar en la octava posición para asegurar el campeonato de pilotos.

Si el británico termina en el noveno sitio, podría obtener el cetro en caso de obtener el punto al piloto con la vuelta más rápida en la carrera.

Hamilton no ha finalizado por debajo de la novena posición en esta temporada. Y aquel noveno puesto fue bajo la lluvia en Alemania.

“Esto no tiene nada que ver con el auto. Fui sólo yo”, dijo Hamilton después de la clasificación. “Simplemente no conseguí buenas vueltas. El auto tenía la capacidad de estar en la primera fila, pero no lo pude conseguir hoy. Trataré de rectificar mañana”.

El británico ha ganado cinco veces desde 2012 el Gran Premio de Estados Unidos, pero jamás había largado detrás de la primera fila.

Bottas espera que Hamilton busque el triunfo, al menos durante un buen tramo de la carrera.

“Por lo que conozco de él, estará peleando duro. Lewis odia perder. Quiere ganar como todos nosotros lo hacemos”, indicó Bottas. “Él no necesita tantos puntos. Le gustaría ganar el campeonato de una forma agradable. Obviamente, yo trataré de posponer eso”.

Max Verstappen, de Red Bull, se clasificó en el tercer sitio. El Ferrari de Charles Leclerc será cuarto, tras colocar un motor viejo en el bólido por un problema en la práctica sabatina.

El mexicano Sergio Pérez saldrá del 19no puesto.