Ajax dilapida ventaja de 3 goles ante Chelsea y empata 4-4

Achraf Hakimi festeja tras anotar el tercer gol de Borussia Dortmund ante el Inter de Milán en el partido por la Liga de Campeones, el martes 5 de noviembre de 2019. AP Foto

Chelsea se recuperó de una desventaja de tres goles en Stamford Bridge para igualar el martes 4-4 frente al Ajax, lo que dejó a tres equipos con la misma cosecha de puntos en la cima del Grupo H de la Liga de Campeones.

Valencia arribó también a siete puntos, tras golear 4-1 a Lille, el colista de la llave.

En un cotejo del Grupo E, el mexicano Hirving Lozano anotó su primer tanto en casa con el Napoli, para rescatar un empate 1-1 ante el Salzburgo.

El tanto del “Chucky” Lozano poco antes del descanso evitó un resultado peor para el conjunto italiano, que sin embargo desperdició la oportunidad de reservar su pasaje a la fase de eliminación directa del certamen. Ahora es segundo de la llave, un punto detrás de Liverpool, que superó 2-1 a Genk.

Alex Oxlade-Chamberlain y Georginio Wijnaldum anotaron los tantos de los Reds.

El Barcelona se estancó en un empate sin goles ante el Slavia de Praga, lo que agravó la presión sobre el técnico de los blaugranas, Ernesto Valverde, tras otra actuación gris de su plantel multiestelar.

El insípido empate en casa dejó al conjunto catalán con ocho puntos, en el Grupo F. El conjunto checo tiene dos.

Borussia Dortmund llegó a siete unidades tras remontar un déficit de dos tantos y vencer 3-2 al Inter.

También el martes, Memphis Depay anotó por cuarto encuentro consecutivo en la “Champions” y Lyon se impuso 3-1 a Benfica, para dar un paso más hacia la clasificación. El club francés acumula siete puntos y es segundo del Grupo G, dos unidades debajo del líder Leipzig, que salió airoso por 2-0 en su visita al Zenit de San Petersburgo.

PARTIDO LOCO EN LONDRES

Chelsea se vio en desventaja desde los dos minutos. A los 55 perdía ya por 4-1. Sin embargo, estuvo cerca de llevarse el triunfo durante una noche loca en Stamford Bridge.

Ajax, semifinalista de la pasada “Champions”, abrió la puerta a la remontada, al jugar los últimos 20 minutos con nueve hombres, luego que el zaguero Daley Blind y Joel Veltman fueron expulsados.

Reece James ingresó como suplente y marcó el 4-4 a los 74 minutos para los dirigidos por Frank Lampard.

Chelsea pareció llevarse incluso el triunfo, con un tanto del zaguero César Azpilicueta, quien había marcado ya a los 63. Pero ese último tanto fue invalidado por una mano de Tammy Abraham, tras recurrir al videoarbitraje.

“Fue grandioso alcanzar, y una pena que no hayamos ganado”, dijo James, de 19 años. “Siempre se siente bien anotar aquí en Stamford Bridge y con un club tan grande”.

Valencia anotó sus cuatro goles en los últimos 25 minutos. Por diferencia de goles, Ajax es primero, Valencia segundo y Chelsea tercero.

KOLAR BRILLA ANTE EL BARCELONA

El arquero Ondrej Kolar aportó estupendas atajadas. Con las piernas, impidió que Lionel Messi anotara a los 79 minutos. Antes había conjurado también oportunidades de Gerard Piqué y de Sergi Roberto.

Aunque el Barça extendió su racha invicta sin precedente como local a 34 partidos consecutivos en la “Champions”, el conjunto checo lució afinado en el contraataque.

“Veníamos de perder, y nos ha desequilibrado un poco y no ha sido un partido redondo como esperábamos”, dijo Valverde. “Tienes frustración por no ganar. No hemos estado acertados en nuestras oportunidades”,

Un día después de cumplir 21 años, el defensa Achraf Hakimi, cedido a préstamo por el Real Madrid, marcó dos tantos en la victoria sobre el Inter, que se había colocado adelante 2-0 al descanso, gracias a las anotaciones del argentino Lautaro Martínez y del uruguayo Matías Vecino.

EMPATE EN NÁPOLES

Erling Haaland, el jugador de 19 años de Salzburgo, llegó a siete tantos en cuatro partidos, al convertir un penal en los albores, antes de que Lozano igualara a los 44, gracias a un servicio de Lorenzo Insigne.

Luego de anotar un doblete hace un par de semanas en cancha de Genk, Oxlade-Chamberlain hizo el tanto del triunfo para Liverpool, que ahora fue local.