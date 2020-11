All Blacks homenajean a Maradona antes de vencer a Argentina

Sam Cane, de Nueva Zelanda, coloca un jersey con el número 10 y el apellido de Diego Maradona, antes del duelo del torneo de rugby de las Tres Naciones ante Argentina, el sábado 28 de noviembre de 2020, en Newcastle, Australia AP

La selección de rugby de Nueva Zelanda rindió un homenaje a Diego Maradona. Luego, apabulló a Argentina y cobró revancha.

El capitán Sam Cane colocó un jersey de los All Blacks con el número 10 que usaba Maradona en el campo, antes de este duelo del torneo de las Tres Naciones, disputado el sábado.

Cuando los jugadores neozelandeses formaban fila para realizar su famosa “haka”, Cane se separó de los demás, caminó hacia el medio campo y colocó el jersey con el número y apellido de Maradona, mientras los argentinos observaban con los brazos entrelazados.

“Fue un gesto, una forma simbólica de mostrar nuestro respeto a una leyenda argentina y mundial en este campo también”, dijo Cane a The Associated Press después de que Nueva Zelanda aplastó 38-0 a los Pumas.

Maradona falleció el miércoles de un infarto cardíaco a los 60 años en una vivienda a las afueras de Buenos Aires. El legendario exfutbolista se recuperaba de una cirugía craneal.

La idea de rendir el homenaje fue del halfback neozelandés TJ Prenaria, dijo Cane.

“Creo que el rugby es en primer lugar un deporte que se construye sobre el respeto, y esto era lo más respetuoso y correcto que podíamos hacer”, añadió Cane.

Varios jugadores argentinos agradecieron el homenaje al astro de su país.

“Yo no sabía lo del homenaje sino hasta que lanzamos la moneda con Sam Cane, y él me dijo”, relató Pablo Mater, flanker de los Pumas. “Estoy realmente agradecido por eso. Obviamente, Diego Maradona fue grande para Argentina, así que estoy francamente agradecido por ese gesto de los All Blacks”.

Ya en el partido, los neozelandeses se cercioraron de que no se repitiera la derrota sorpresiva que les había endilgado Argentina dos semanas atrás.

Aquel resultado de 25-15 constituyó el primer triunfo de los Pumas sobre los All Blacks en la historia. Esta vez, Argentina no tuvo oportunidad y Nueva Zelanda ha pasado de un mar de dudas a tener opciones claras para llevarse el certamen.

Dane Coles, Ardie Savea, Patrick Tuipulotu consiguieron tries. Will Jordan se anotó un doble y el pateador Richie Mo'unga aportó 11 puntos. Con ello, Nueva Zelanda evitó sufrir tres derrotas consecutivas, algo que no le ha ocurrido en lo que va del siglo XXI.