Sin Harden, Houston supera a Sacramento

John Wall de los Rockets de Houston lanza el balón en el segundo periodo del encuentro ante los Kings de Sacramento el sábado 2 de enero del 2021.

John Wall tuvo 28 puntos y los Rockets de Houston superaron a los Kings de Sacramento por 102-94 el sábado, a pesar de que jugaron sin el lesionado James Harden.

Harden, quien quedó fuera por un esguince en el tobillo derecho, no estuvo incluido en el reporte de lesiones y el entrenador Stephen Silas no hizo mención de la lesión antes del encuentro. El equipo anunció que no jugaría alrededor de 38 minutos antes de que el juego comenzará.

Harden había sido titular en los primeros tres encuentros de Houston esta temporada y promedia 37 puntos, para liderar en la NBA, así como 11 asistencias.

De'Aaron Fox tuvo 23 puntos para los Kings, que perdieron ante los Rockets por segundo juego consecutivo. Christian Wood tuvo 20 puntos y 16 rebotes, mientras que Eric Gordon agregó 21 tantos para Houston.

Los Kings recortaron la diferencia a dos puntos con un triple de Buddy Hield a 7:30 minutos de que terminara el tercer periodo. Wall posteriormente anotó cuatro rápidos puntos para extender la ventaja 79-73.

Los Rockets tenían ventaja de siete unidades al final del tercer cuarto antes de que Fox anotara los últimos cinco puntos del periodo para acercarse en el marcador 83-81.

Los Kings hicieron uso de una racha de 8-2, incluyendo cuatro puntos de Harrison Barnes para acercarse 98-91 con menos de un minuto de partido, pero Christian Wood respondió con una clavada que dejó el juego fuera de su alcance.