Fuente AP: Mellizos refuerzan su rotación con Happ

ARCHIVO - En esta foto del 6 de octubre de 2020, J.A. Happ, lanzador de los Yanquis de Nueva York, labora en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana ante los Rays de Tampa Bay en San Diego (AP Foto/Gregory Bull, archivo) AP

Los Mellizos de Minnesota y el veterano abridor J.A. Happ llegaron el miércoles a un acuerdo contractual por un año y 8 millones de dólares, afirmó una persona enterada del asunto.

La fuente confirmó el acuerdo a The Associated Press con la condición de mantenerse en el anonimato, debido a que el equipo no ha anunciado formalmente el convenio.

Happ, de 38 años, pasó las últimas dos temporadas y un tercio con los Yanquis de Nueva York, que lo adquirieron a Toronto justo antes de que venciera el plazo para realizar canjes en 2018.

El zurdo tuvo una foja de 7-0 y una efectividad de 2.69 en 11 aperturas durante la recta final de aquella campaña para finalizar con un récord de 17-6. Los Yanquis lo recompensaron con un contrato por dos años y 34 millones de dólares.

Happ será apenas la segunda adquisición durante el receso entre campañas por parte de los Mellizos, quienes incorporaron también al relevista dominicano Hansel Robles.

Minnesota se coronó en la División Central de la Liga Americana en los dos últimos años. Pero Jake Odorizzi y Rich Hill se declararon agentes libres, dejando huecos en la rotación detrás del boricua José Berríos, Kenta Maeda y el dominicano Michael Pineda.

En 2020, Minnesota fue tercero de la Americana con una efectividad colectiva de 3.58.

Happ tuvo un récord de 12-8 en 2019 y pasó penurias en el comienzo de la campaña de 2020, abreviada por la pandemia. Ello llevó a que los Yanquis cancelaran su turno en la rotación.

A medida que el año avanzó, Happ recuperó fuerza. Finalizó con una foja de 2-2 y un promedio de carreras limpias admitidas de 3.47 en nueve aperturas.

Su opción para renovar el contrato por 17 millones de dólares habría quedado garantizada de haber cumplido 27 aperturas o 165 innings. El límite se redujo a 10 aperturas ante el acortamiento de la campaña.

Se quedó a una.