Warriors vencen a Knicks; el público vuelve a NY

Leer más

El golfista estadounidense Tiger Woods, uno de los mejores de la historia, fue operado este martes 23 de febrero en las piernas sufridas de las lesiones sufridas al estrellarase el vehículo SUV que conducía en horas de la mañana mientras circulaba él solo por una carretera en California.

El accidente automovilístico se produjo sobre las 07:12 a.m. en la localidad Ranchos Palos Verdes, perteneciente al condado de Los Ángeles, cuando el vehículo conducido por Woods se salió de la vía cruzó la mediana antes de chocar contra la acera y volcarse contra la maleza. Al parecer no tuvo tiempo de frenar porque en la escena no había marcas de derrape, ni de frenado.