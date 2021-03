Presidente de Liga española no presagia grandes fichajes

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi durante el partido contra el Sevilla por la Liga española, el sábado 27 d febrero de 2021, en Sevilla. (AP Foto/Ángel Fernández) AP

El presidente de la Liga española Javier Tebas no vislumbra fichajes de impacto en la próxima ventana de transferencias, con los clubes del país inmersos en una dura situación económica por la pandemia de coronavirus.

Se ha conjeturado que el Real Madrid podría tentarse con fichar a Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain o a Erling Haaland del Borussia Dortmund, pero Tebas señaló que tales operaciones se antojan poco probables en las actuales circunstancias.

“Lo veo complicado por los números de los que se están hablando", dijo Tebas.

Tebas mencionó que el Madrid es el equipo español mejor posicionado para adquirir a Mbappé, pero intuye que los merengues prefieren que el delantero francés complete su actual contrato.

"Si siguen hablando de esas cantidades imagino que esperarán. A Mbappé le queda un año de contrato. Todo el fútbol europeo tiene menos dinero y habrá menos transacciones”, dijo Tebas.

Señaló que en este momento sólo el PSG y Manchester City pueden pagar por esa clase de jugadores. Tebas los tildó de “clubes estados” que recurren a “trampas financieras”.

Tebas dijo que la Liga española no teme perder a sus grandes figuras — incluso a Lionel Messi, si es que el astro argentino opta por irse del Barcelona cuando acaba su contrato al final de esta temporada.

“Me gustaría tenerlo siempre”, señaló Tebas. “Estamos preparados para esta circunstancia. Ya se fue Neymar y Cristiano Ronaldo y salimos adelante. La salida de Messi no nos afectaría monetariamente, pero sí para tener a los mejores. A mi me daría pena que el Barça lo perdiera. Es donde ha nacido. Esa separación no le vendría bien a Messi”.

Tebas manifestó que confía que los aficionados puedan volver a los estadios españoles en la recta final de la temporada, pero ello dependerá de la evolución de la pandemia en el país.