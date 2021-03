River tropieza antes de Superclásico

Leer más

Si el Inter Milán contra el Inter Miami suena más a un proceso judicial que a un partido entre dos equipos de fútbol, es porque lo es.

No es un juego cuando los abogados de marcas se ven envueltos en una costosa disputa internacional con implicaciones potencialmente de largo alcance. Esta competición no tiene lugar en un campo, sino en un tribunal; es decir, en la Patent and Trademark Office de Estados Unidos.