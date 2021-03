Springer, Bauer y Lindor; grandes nombres en nuevos equipos

El puertorriqueño Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, ríe después de conectar un elevado en el juego de pretemporada disputado el lunes 8 de marzo de 2021 ante los Nacionales de Washington en West Palm Beach, Florida (AP Foto/Lynne Sladky) AP

George Springer, Trevor Bauer y Francisco Lindor vestirán ahora de azul.

Springer recibió el contrato más cuantioso en el receso entre campañas, y se incorporó a los Azulejos de Toronto. Bauer obtuvo la mayor cantidad de dinero por campaña, de manos de los Dodgers de Los Ángeles. El boricua Lindor fue cedido a los Mets de Nueva York, mediante un canje que involucró a seis peloteros.

Los tres jugadores estelares encabezan la lista de los grandes nombres que aparecerán este año con nuevos equipos.

Springer, jardinero tres veces elegido al Juego de Estrellas y nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2017 con Houston, firmó en enero un contrato sin precedente para los Azulejos, de seis años y 150 millones de dólares. Se une a una nómina que incluye a los jóvenes toleteros Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette, así como a Cavan Biggio, Teoscar Hernández y Lourdes Gurriel Jr.

“De verdad me gusta el azul, es un buen color”, manifestó Springer después de su primer encuentro de pretemporada con Toronto. “Al principio me parecía raro, pero ya lo superé. Ahora me divierto y disfruto”.

Bauer, quien ganó el trofeo Cy Young de la Liga Nacional la temporada anterior con Cincinnati, firmó por tres años y 102 millones de dólares con los Dodgers el mes pasado. Los campeones reinantes de la Serie Mundial contaban ya con un par de lanzadores premiados con el Cy Young: Clayton Kershaw y David Price.

“Este uniforme es especial”, consideró Bauer en un video de dos minutos mediante el que anunció su decisión de firmar con Los Ángeles. “Es más que un atuendo. Es un estilo de vida”.

Lindor, campocorto cuatro veces elegido para el Juego de Estrellas cuando militaba en Cleveland, fue cedido en enero a los Mets, junto con el derecho venezolano Carlos Carrasco, a cambio de los jóvenes peloteros de cuadro Andrés Giménez y Amed Rosario, así como de dos prospectos de las menores: el derecho Josh Wolf y el jardinero Isaiah Greene.

Llegó a la pretemporada con el cabello teñido de azul. Emuló algo que había hecho ya con los Indios.

“Pueden ver que soy ahora totalmente azul”, dijo el puertorriqueño. “Todo es azul en mi vida ahora. Azul y anaranjado”.

A continuación, otros cinco peloteros conocidos que se han mudado de club:

NOLAN ARENADO

El antesalista, cinco veces seleccionado para el Juego de Estrellas, arribó a los Cardenales de San Luis, cedido por Colorado a cambio de cinco peloteros. Arenado, quien ganó un Guante de Oro en cada una de sus ocho campañas con los Rockies, está ahora en un equipo que ha avanzado a los playoffs siete veces en los últimos 10 años.

Los Cardenales se coronaron por última vez en una Serie Mundial en 2011.

Arenado bateó para .300 con un OPS de .937 y un promedio de 40 jonrones y 124 impulsadas de 2015 al 19. Lideró la liga en vuelacercas en tres ocasiones distintas durante ese periodo.

BLAKE SNELL

El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2018 fue canjeado por los Rays de Tampa Bay a los Padres de San Diego en diciembre. Tampa obtuvo a cambio a cuatro jugadores.

El zurdo abandonó el montículo con una ventaja de 1-0 en la sexta entrada del sexto juego de la Serie Mundial. El bullpen dilapidó la ventaja y los Dodgers aseguraron el cetro, al imponerse por 3-1.

Snell tuvo una efectividad de 3.24 en 11 aperturas la temporada anterior. En 2018, su marca fue de 21-5 y su promedio de carreras limpias admitidas se ubicó en 1.89.

Los Padres tuvieron la segunda mejor foja de la Nacional en 2020 y cortaron una sequía de 13 años sin avanzar a la postemporada. Sin embargo, fueron barridos por los Dodgers en la serie divisional.

Snell reforzará una rotación que incluye a los recién llegados Yu Darvish y Joe Musgrove.

YU DARVISH

El japonés, cuatro veces elegido para el Juego de Estrellas, fue cedido por los Cachorros de Chicago a los Padres de San Diego en un acuerdo que involucró a siete jugadores, el mismo día que San Diego adquirió a Snell.

Dervish ha finalizado dos veces en el segundo puesto para el Cy Young, incluida la campaña anterior, cuando ostentó una foja de 8-3 y una efectividad de 2.01 en 12 aperturas.

Le quedan tres años y 59 millones de dólares en un contrato por seis temporadas y 126 millones que firmó con los Cachorros antes de la temporada de 2018.

JON LESTER

El zurdo, seis veces escogido para el Juego de Estrellas, suscribió un convenio de un año y 5 millones de dólares con los Nacionales de Washington. Ha ganado tres veces la Serie Mundial, dos con Boston y una con los Cachorros.

Forma parte de una rotación encabezada por Max Scherzer, tres veces galardonado con el Cy Young; Stephen Strasburg, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2019, y el zurdo Patrick Corbin.

JACKIE BRADLEY Jr.

El jardinero central, alguna vez participante en el Juego de Estrellas, firmó por dos años y 24 millones de dólares con Milwaukee la semana pasada, luego de pasar sus primeras ocho campañas en Boston.

Bradley obtuvo un Guante de Oro en 2018, cuando los Medias Rojas conquistaron la Serie Mundial. Disputó el Juego de Estrellas en 2016, cuando impuso las mejores cifras de su carrera, con 26 jonrones y 87 impulsadas.

Milwaukee, que ha llegado a los playoffs tres veces seguidas, tiene también a Christian Yelich y Lorenzo Cain en sus jardines.