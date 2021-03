Rozier y Hayward comandan triunfo de Hornets sobre Kings

Leer más

Ahora sí no habrá excusas ni pretextos. Si usted pensaba que la temporada de la UFC era buena, ahora se pondrá mejor con el anuncio de que el evento 261 contará con un monstruo de tres cabezas que protagonizarán Jorge Masvidal y Kamaru Usman.

Dana White, presidente del mejor circuito de Artes Marciales Mixtas del planeta, reveló el lunes en la noche que Jacksonville será la sede el 24 de abril de una noche donde no solo combatirán el Gamebred de Miami contra la Pesadilla de Nigeria, sino que tendrá otros dos peleas de título mundial entre Valentina Shevchenko vs Jessica, y Zhang Weili vs Rose Namajunas.