LeBron guía a Lakers ante Hornets, suman 4ta triunfo al hilo

El Aguila ya no volará más encima del octágono, y ahora sí es para siempre. De manera oficial, Dana White reveló que el retiro de Khabib Nurmagomedov, uno de los mejores artistas marciales de todos los tiempos, no tiene marcha atrás y por eso no llevará más la corona del campeón.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la UFC a ESPN, durante un encuentro con Nurmagomedov en Las Vegas para esclarecer la situación de una vez y por todas, el ruso enfatizó su deseo de no combatir más por el juramento que le hizo a su madre.