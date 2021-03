Lowry se queda con Raptors; Oladipo va a Miami

Nikola Vucevic (9) del Magic de Orlando dispara al aro frente a Kelly Olynyk (9) del Heat de Miami, el domingo 14 de marzo de 2021, en Orlando. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) AP

Kyle Lowry permaneció con los Raptors de Toronto después de todo. Y el Heat de Miami acabó llevándose a Victor Oladipo, quien añoraba ese destino desde hace años.

Por su parte, Rajon Rondo vuelve a Los Ángeles, pero no al equipo al que ayudó a coronarse la campaña anterior en la NBA.

El plazo para realizar canjes ha vencido. Ahora, varios equipos tienen herramientas adicionales de cara a los playoffs.

Miami, Denver, los Clippers, Portland, Dallas, Boston y Atlanta son algunos de esos conjuntos que habrían mejorado en medio de la oleada de transacciones del jueves. Pero el mejor jugador —al menos en esta campaña— habría terminado en las filas de Chicago.

Los Bulls adquirieron al alero estelar Nikola Vucevic, procedente de Orlando. Esta transacción parece poner en marcha una reconstrucción del Magic.

“Siempre que cedes a un jugador como Nikola es una decisión muy difícil”, dijo el presidente del Magic, Jeff Wettman.

Vucevic es el único jugador participante en el último Juego de Estrellas que fue cedido en canje antes de que venciera el plazo. Y alcanzó un precio alto: Vucevic y Al-Farouq Aminu llegan a los Bulls a cambio de Otto Porter, Wendell Carter Jr. y dos selecciones futuras de primera ronda.

“Usualmente, uno no tiene muchas oportunidades de obtener a jugadores del nivel de un Juego de Estrellas”, recalcó Arturas Kamisovas, vicepresidente ejecutivo de los Bulls. “Y fuimos afortunados de lograr esto”.

Los Nuggets de Denver fueron agresivos con miras a sus ambiciosos objetivos en los playoffs.

Lowry — quizás el jugador más codiciado en el mercado — no fue canjeado. Los Raptors sencillamente no se entusiasmaron con las ofertas que recibieron.

Miami era uno de los equipos que perseguía a Lowry, a quien podría fichar como agente libre más adelante este año. El Heat acabó reforzándose con Oladipo en un canje con los Rockets de Houston.

Y Miami no tuvo que desprenderse de mucho: Kelly Olynyk tiene un contrato que expira al final de la campaña y Avery Bradley si acaso había jugado para el Heat esta temporada por un diagnóstico de COVID-19 y luego una lesión en la pantorrilla. El acuerdo también incluyó un intercambio de selecciones del draft en 2022, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la negociación debido a que la misma precisa del aval de la liga.

Oladipo tenía ganas de jugar en Miami desde hace cierto tiempo, y los Rockets le cumplieron el deseo.

Puede ser una fecha estresante en la liga, pero que al final suele dejar alivio — después de todo, se pone un freno a las interrogantes sobre la continuidad de un jugador, al menos hasta las vacaciones de verano.

“No es un buen día en la liga para que todo el mundo esté enfocado en el juego”, dijo el entrenador de Nueva Orleáns Stan Van Gundy.

Orlando concretó tres canjes distintos para desprenderse de tres de sus cuatro mejores anotadores esta campaña, entre el estelar alero montenegrino Vucevic. Evan Fournier pasó a Boston y Aaron Gordon a Denver.

Los Nuggets se movieron bastante, añadiendo a JaVale McGee en un canje con Cleveland.

Portland, por su parte, sumó al escolta Norm Powell en un cambio con los Raptors.

Los Clippers —que necesitaban ayuda en el puesto de armador desde hace semanas— consiguieron a Rondo, quien fue parte de la campaña de coronación de los Lakers y ahora vuelve a Los Ángeles.

A cambio, los Clippers entregaron a Lou Williams, quien militará en Atlanta, el equipo con el que pasó dos campañas, del 2012 al 14.