Cavs condenan a Hornets a su 3ra derrota seguida

Frank Mir no ha perdido el gusto por la guerra. El que fuera dos veces campeón pesado de la UFC vuelve este sábado a la acción pero no como artista marcial, sino como boxeador en la cartelera de Triller en Atlanta donde el youtuber Jake Paul enfrentará al ex campeón de Bellator y ONE Ben Askren.

A sus 41 años, el cubanoamericano dice sentirme mejor que nunca, rejuvenecido, pero no lo tendrá nada fácil ante el que fuera campeón mundial de boxeo Sean Cunningham -quien reemplazo a Antonio Tarver a ultima hora-, porque una cosa es el mundo de las llaves, los golpes y las patadas y otra el pugilismo puro.