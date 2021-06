Fuente AP: Paul en protocolos, es duda para final del Oeste

El armador de Phoenix Chris Paul ha sido colocado bajos los protocolos sanitarios de la NBA y está en duda para jugar en el inicio de la serie final de la Conferencia del Oeste, informó el miércoles una persona con conocimiento de la situación.

Los Suns no saben con certeza cuánto tiempo Paul estará alejado del equipo, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que tanto el jugador como el club no se han referido públicamente sobre el caso.

Paul recibió la vacuna contra el COVID-19, dijo otra persona, quien también habló bajo condición de anonimato por cuestiones de privacidad.

Y ello podría significar que Paul, si es que dado positivo en una prueba, podría reincorporarse más rápido con respecto a los que dieron positivo al inicio de la temporada y las vacunas aún no estaban disponibles.

Lo más temprano que la final del Oeste podría comenzar sería este domingo. Ello depende del curso de la otra semifinal entre Utah y los Clippers de Los Ángeles. Si el cruce Jazz-Clippers se define el viernes, entonces el primer choque entre el ganador de esa serie y los Suns será la tarde del domingo.

Caso contrario, el primer partido de la final del Oeste será el martes.

Paul firmó 37 puntos en el cuarto partido de la semifinal del Oeste contra Denver, para que Phoenix completarse una barrida de cuatro juegos. El base sólo ha participado una vez en una final del Oeste, haciéndole en 2018 con Houston al sucumbir ante Golden State. Los Rockets se pusieron arriba 3-2 en esa serie, pero Paul sufrió una lesión muscular y se perdió los últimos dos compromisos.

Promedia 15,7 puntos y 8,7 asistencias en estos playoffs, con efectividad e 57% en tiros de campo, de 44% en lanzamientos de triple y de 91% desde la línea de tiros libres.