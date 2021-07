Díaz pega jonrón en último turno, Rockies ganan a Cardenales

El jugador de los Rockies de Colorado Eliís Díaz celebra tras disparar un jonrón de tres carreras que cerró el juego de la MLB que enfrentó a su equipo con los Cardenales de San Luis, el 1 de julio de 2021, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Elías Díaz disparó un jonrón de tres carreras en la parte baja del noveno inning, y los Rockies de Colorado vencieron el jueves 5-2 a los Cardenales de San Luis y empañaron el regreso de Nolan Arenado a Coors Field.

Arenado no conectó en cuatro turnos al bate en su primer partido en Denver desde que los Rockies lo vendieron a los Cardenales antes del comienzo de la temporada. Tuvo dos elevados de out a primera en sus dos primeras salidas al plato, y dos roletazos de out en los otros dos.

El venezolano Díaz cerró el juego al enviar más allá del muro un slider con 0-2 del relevista mexicano Giovanny Gallegos (5-2), quien cargó con la derrota.

Brendan Rodgers sacudió otro cuadrangular y Daniel Bard (4-4) reclamó el triunfo en labor de relevo para los Rockies, que encadenaron su cuarta victoria.

La lluvia demoró por 58 minutos el inicio del juego.

Por los Cardenales, el puertorriqueño Yadier Molina de 4-0.

Por los Rockies, los venezolanos Yonathan Daza 4-0; Elías Díaz de 4-3, con una anotada y tres remolcadas; Antonio Senzatela de 1-0. El dominicano Raimel Tapia de 1-0.