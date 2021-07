Policía: Sherman quiso irrumpir en casa de parientes

ARCHIVO.- En foto del 2 de febrero del 2020 el cornerback de los 49ers de San Francisco Richard Sherman en el Super Bowl 54 ante los Chiefs de Kansas City en Miami. El miércoles 14 de julio del 2021, Sherman es arrestado en Seattle por intentar meterse a una casa. (AP Photo/Gregory Payan, File) AP

Richard Sherman, exastro de los Seahawks de Seattle y de los 49ers de San Francisco, fue arrestado el miércoles, luego que las autoridades lo acusaron de un intento por irrumpir en la casa de algunos parientes de su esposa en un suburbio de Seattle.

La policía añadió que el jugador de la NFL estrelló su camioneta deportiva en una zona en construcción, antes de su intento de ingresar por la fuerza en la vivienda. Luego, habría peleado con un grupo de agentes, quienes lo arrestaron con ayuda de un perro policía.

Sherman fue fichado en la Instalación Correccional del Condado de King, en Seattle, poco después de las 6 de la mañana, como sospechoso de resistirse a un arresto, vandalismo e invasión de una zona residencial. Ese último cargo es grave e incluye un componente de violencia doméstica, dado que se trataba de la casa de los parientes de su esposa.

Sherman no ingresó en la vivienda. Tampoco golpeó ni trató de agredir a alguno de los familiares, indicaron las autoridades.

“Por el momento, no vamos a emitir declaraciones, salvo por informar que no le causó daño a nadie”, dijo la esposa de Sherman, Ashley Moss, en declaraciones al diario The Seattle Times. “Mis niños no sufrieron daños en el incidente. Él es una buena persona, y esto no refleja su carácter. Todos estamos bien, simplemente tratando de mantenerlo fuera. Quiero que la gente sepa que nadie resultó herido”.

No quedó claro de inmediato si Sherman contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Unos minutos antes de la 1:30 de la madrugada, la Patrulla Estatal de Washington recibió una llamada, para denunciar que alguien trataba de ingresar por la fuerza en una casa de Redmond, Washington, informó la policía.

La persona que llamó formaba parte de una cuadrilla de construcción que trabajaba en una autopista al oriente de Seattle. Explicó que una persona, aparentemente intoxicada, había ingresado en la zona de la construcción, pese a que el paso estaba prohibido.

Cuando el vehículo salió del área, golpeó una barricada, lo que causó daños en la camioneta, del lado del conductor, refirió el capitán de patrulla Ron Mead, durante una conferencia de prensa.

La camioneta avanzó una distancia corta antes de detenerse por las averías, agregó Mead.

Poco antes de las 2 de la madrugada, una persona llamó a las autoridades de Redmond desde la casa de los parientes políticos de Sherman, para denunciar que el jugador trataba de ingresar a la fuerza, informó el jefe policial Darrell Lowe.

Varios agentes acudieron y trataron de calmar la situación, charlando con el astro de la NFL, dijeron las autoridades. Un agente estatal contó a Sherman que una vez había aparcado su auto, cuando era adolescente y trabajaba en un estacionamiento.

La táctica pareció funcionar, pero Sherman volvió a enfurecer cuando los agentes le informaron que estaba arrestado, dijo Lowe. Comenzó a alejarse y opuso resistencia cuando la policía intentó de detenerlo.

Un agente liberó a un perro para someter al deportista.

Sherman sufrió heridas menores en una pantorrilla y fue atendido en un hospital antes de que se le llevara a la cárcel, donde permanecerá hasta el jueves, cuando se realizaría la primera audiencia. Un juez determinará si existe causa probable para considerar que el jugador cometió un delito.

La policía también indicó que los patrulleros del estado de Washington investigaban una colisión y una fuga vinculadas con Sherman.

En un comunicado la NFL informó sobre Sherman que “investiga cualquier incidente que involucre a la policía”. Añadió que “si hubo alguna violación a las políticas de conducta personal, el jugador podría ser sometido a medidas disciplinarias”.