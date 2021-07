Por lesión, Love queda fuera de selección de EEUU para Tokio

Kevin Love participa en los entrenamientos de la selección de básquetbol de hombres de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, el miércoles 7 de julio de 2021, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher) AP

Kevin Love fue excluido del equipo de básquetbol masculino de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos debido a una lesión de pantorrilla derecha, por lo que ya son dos jugadores los que deberán ser reemplazados en la selección.

El pivote experimentado JaVale McGee y el base de los Spurs Keldon Johnson serán incorporados al plantel de 12 elementos para los Juegos de Tokio, dijo el viernes a The Associated Press una persona enterada de los detalles y que pidió mantener el anonimato porque las adiciones no han sido anunciadas de manera oficial.

Col los ajustes la mayor parte del plantel de Estados Unidos tendrá poco tiempo para entrenar junto antes de su primer compromiso en los Juegos Olímpicos, un duelo ante Francia el 25 de julio.

Johnson, que es dirigido en San Antonio por el coach Gregg Popovich —que ahora estará al frente de la selección estadounidense_, fue un miembro del selecto grupo de jugadores jóvenes que enfrentó al equipo Estados Unidos en los entrenamientos. McGee, que la temporada pasada jugó para los Cavaliers de Cleveland y los Nuggets de Denver, ha ganado tres títulos de la NBA pero no tiene experiencia en justas olímpicas.

El agente de Love, Jeff Schwartz, confirmó que el jugador de los Cavaliers de Cleveland anunció su salida del equipo el viernes. ESPN fue el primer medio en reportar la decisión.

El retiro de Love sucede un día después que los estadounidenses anunciaran que el base Bradley Beal, de los Wizards de Washington, se perderá los Juegos de Tokio por protocolos de salud y seguridad ante la pandemia de coronavirus.

Love buscaba una segunda medalla de oro olímpica, pues la primera la obtuvo con la selección de Estados Unidos en los Juegos de Londres de 2012. También formó parte del plantel que se colgó el oro dos años antes en el campeonato mundial.

Esa experiencia con la selección de básquetbol le ayudó a ser convocado para este grupo a pesar de tener una complicada temporada en la NBA. Love se perdió 46 juegos por la lesión y promedió apenas 12,2 puntos en 25 partidos.

Participó en dos de los tres juegos de exhibición de los estadounidenses en Las Vegas, anotando un punto.

Estados Unidos de antemano se encontraba corto de personal antes de perder a Beal y Love. Jrue Holiday y Khris Middleton, de Milwaukee, al igual que Devin Booker, la estrella de Phoenix, no estarán con el equipo hasta después de las Finales de la NBA.

Los estadounidenses cancelaron su partido de exhibición frente a Australia, programado para la noche del viernes, debido a los protocolos sanitarios.