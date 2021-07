Suecia sorprende a EEUU, Marta hace historia con Brasil

Las jugadoras de Suecia celebran tras derrotar 3-0 a Estados Unidos en el fútbol femenino de los Juegos de Tokio, el miércoles 21 de julio de 2021, en Tokio. (AP Foto/Ricardo Mazalán) AP

Suecia no tuvo que agazaparse frente a Estados Unidos en esta oportunidad.

De la mano de un doblete de Stina Blackstenius, las suecas sorprendieron el miércoles a Estados Unidos con una victoria 3-0 al arrancar el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos.

Las estadounidenses, primeras del ránking y favoritas al oro en Tokio, se presentaron invictas en sus últimos 44 partidos. Pero Suecia se ha transformado en su principal némesis en años recientes. Las suecas dejaron fuera a las estadounidenses en los cuartos de final de los Juegos de Río de Janeiro 2016 tras un despliegue ultra defensivo.

Este abril, Suecia sacó un empate 1-1 al enfrentar a Estados Unidos en Estocolmo, rompiéndoles una racha de victorias que se remontaba a enero de 2019.

“¿Qué si esperábamos este resultado? Pues no", dijo la delantera estadounidense Megan Rapinoe. “Es frustrante, y es frustrante que sea Suecia. Encontraron muchos espacios. Ni siquiera tengo idea de cuántos goles nos han anotado todo este año. Ni me acuerdo de la última vez que encajamos un gol. El que nos metan tres no tiene nada de agradable".

Las atacantes de Suecia se merecieron todo el crédito. Se adelantaron a los 26 minutos con el cabezazo de Blackstenius al segundo palo a un centro de Sofia Jakobsson.

Estados Unidos tardó en engranar, generando su mejor ocasión en la segunda parte con un remate de Rose Lavelle que se estrelló contra un poste. El técnico Vlatko Andonovski hizo cambios en la segunda parte, con los ingresos de Carli Lloyd por Alex Morgan y Julie Ertz por Sam Mewis.

Pero Blackstenius volvió a anotar a los 54 ante una Estados Unidos desconcertada. Lina Hurtig puso cifras definitivas a los 72.

“No sé cuál es el impacto, pero no cabe duda que podemos plantarnos bien frente a una selección como Estados Unidos o cualquier otra”, dijo la arquera sueca Hedvig Lindahl.

BRASIL GOLEA

Marta hizo historia al convertirse en la primera jugadora que anota en cinco Juegos Olímpicos consecutivos y Brasil se estrenó con una victoria 5-0 ante China.

En Rifu, la seis veces ganadora del premio a la mejor jugadora del año de la FIFA firmó un doblete. Debinha, Andressa Alves y Beatriz también remecieron las redes

Marta suma 111 goles con su selección, la mayor cantidad entre hombres y mujeres. Luego de abrir el marcador a los nueve minutos, Debinha aumentó a los 22.

El segundo de Marta cayó a los 74 y Alves añadió el tercero poco después con un penal. Beatriz selló la cuenta a los 89.

Brasil disputa su primer gran torneo bajo la dirección de Pia Sundhage, la ex técnica de Estados Unidos y su natal Suecia. Sundhage dirigió a las estadounidenses al conquistar el oro en los Juegos de Londres 2012.

CHILE PIERDE EN SU BAUTIZO OLÍMPICO

En Sapporo, el doblete de Ellen White encaminó a Gran Bretaña a la victoria 2-0 ante una Chile que hacía su debut olímpico.

Un cabezazo de Lauren Hemp dejó el balón servido para que White definiera a boca de jarro a los 18 minutos. EL segundo tanto de White fue con una volea al segundo palo a los 75.

La Roja chilena se clasificó a Tokio tras eliminar a Camerún en un repechaje interncontinental.