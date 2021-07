Argentina respira con triunfo sobre Egipto, Brasil empata

El defensor argentino Facundo Medina celebra al marcar el primer gol de su equipo contra Egipto durante un partido por la segunda fecha del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio, en Sapporo, Japón, el domingo 25 de julio de 2021. (Foto AP/Silvia Izquierdo) AP

Sin brillar y dejando dudas en ataque, Argentina se repuso el domingo de su tropiezo inicial en el fútbol de los Juegos Olímpicos al vencer el domingo 1-0 a Egipto, un resultado que le da oxígeno antes de su choque contra España en el cierre de su llave.

Un gol con dosis de fortuna del defensor Facundo Medina en la segunda mitad alcanzó para embolsar los tres puntos en Sapporo y seguir en carrera dentro del Grupo C. La Albiceleste venía de perder 2-0 frente a Australia en su estreno.

“Este triunfo nos viene muy bien, sobre todo en lo anímico", destacó el técnico argentino Fernando Batista. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Egipto hacia mucho que no perdía. Ahora tenemos que descansar y prepararnos de la mejora manera para definir el grupo contra España”.

Brasil, por su parte, le empató sin goles a Costa de Marfil por el Grupo D. En Yokohoma, el campeón vigente del fútbol olímpico jugó con diez hombres desde los 13 minutos por la expulsión del mediocampista Douglas Luiz. La Verdeamarela venía de someter a Alemania 4-2 en su estreno.

Ávida en recuperarse de su revés en la apertura del torneo, Argentina presionó con todo desde el vamos y a los 4 minutos su delantero Adolfo Gaich sacó un potente remate desde fuera del área que pegó en el palo.

Eran evidentes las intenciones de los campeones olímpicos de 2004 y 2008. Sin embargo, luego de esa jugada y a medida que fueron transcurriendo los minutos, el equipo de Batista perdió intensidad, conexión en el mediocampo y creatividad, pese a que dominaba la posesión de la pelota.

La falta de claridad en el útimo cuarto de cancha hizo que Argentina generase pocas ocasiones ante el arco de Hamdy Ammar.

El tanto albiceleste llegó vino finalmente en una jugada con pelota detenida, a los 52 minutos. Un tiro de esquina fue cobrado en corto y Medina peinó el centro. El balón dio en la base del poste izquierdo y le quedó al propio defensor del Lens de Francia, que lo mandó al fondo de la red.

Los argentinos continuaron llevando las riendas del partido ante unos rivales que les costaba reaccionar y que venían de dar una sorpresa con su empate sin goles frente a España, que junto a Argentina son las favoritas para avanzar en la llave y llegar a las instancias decisivas del torneo en Tokio.

“A los argentinos les decimos que estén tranquilos porque vamos a dar todo como grupo, como hacemos siempre”, declaró Medina. “Ya tenemos la cabeza puesta en el partido con España”. Este choque se disputará el miércoles.

La Roja enfrentaba más tarde a Australia.

BRASIL EMPATA CON 10 HOMBRS

Después de apabullar a los alemanes con un triplete de Richarlison, Brasil se encontró el domingo en desventaja temprano cuando Luiz, del Aston Villa, fue expulsado por una falta contra Youssouf Dao que enfilaba solo hacia el área. El árbitro le mostró primero la amarilla pero tras consultar con el VAR le sacó la roja directa.

Todo se le complicó a la Canarinha ante un rival que que venía de derrotar 2-1 a Arabia Saudita. El equipo africano también sufrió la expulsión del mediocapista Eboue Kouassi a los 79.

GRAN REACCIÓN DE HONDURAS

Gracias a un gol a tres minutos del final de su delantero Rigoberto Rivas, Honduras remontó para vencer 3-2 a Nueva Zelanda y mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el Grupo B.

Los hondureños, que disputan su cuarto torneo de fútbol masculino olímpico de forma consecutiva y salieron cuartos en Río 2016, venían de perder 1-0 ante Rumania.

El defensor Liberato Cacace abrió el marcador a los 10 minutos y el atacante Luis Palma empató momentáneamente en el primer minuto de reposición de la primera mitad. Chris Wood puso nuevamente al frente a la selección de Oceanía a los 49, pero el atacante Juan Obregón a los 78 y luego Rivas nueve minutos después pusieron cifras definitivas para la victoria hondureña. Ambos delanteros ingresaron en la segunda parte.

FRANCIA SIGUE VIVO

Con un gol de Teji Savanier en los descuentos, Francia doblegó 4-3 a Sudáfrica para seguir con vida en el torneo.

Los francesas tuvieron remontar tres veces en el duelo. Lo hicieron gracias a un triplete de Andre-Pierre Gignac, su delantero que juega en México con Tigres UANL.

A nueve minutos del final, Teboho Mokoena puso en ventaja 3-2 a los sudafricanos. Pero Gignac convirtió un penal a los 86 y luego Savanier sentenció con un zapatazo.

