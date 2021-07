Argentina atrapa bronce en rugby seven, Fiyi repite oro

Leer más

El Heat no tiene ninguna selección en este Draft 2021, pero eso no quiere decir que no esté muy atento a cada una de las 60 selecciones este jueves 29 de julio.

Y no es porque los directivos de Miami piensen hacer alguna movida para adquirir alguna selección, que también, sino porque quieren ver los talentos universitarios que no son elegidos para traerlos al equipo.