Jackson vuelve a entrenar tras dar positivo al COVID-19

El quarterback de los Ravens de Baltimore Lamar Jackson en conferencia de prensa después del entrenamiento con el equipo el lunes 9 de agosto del 2021 en Owings Mills, Maryland, EE.UU. (AP Foto/Gail Burton) AP

Las últimas dos semanas han sido difíciles para Lamar Jackson.

Dio positivo de nuevo al COVID-19 y se perdió el inicio de los entrenamientos. Durante su ausencia, Josh Allen de Búfalo —otro quarterback seleccionado en el mismo draft que Jackson— firmó una extensión de contrato, surgiendo más dudas sobre cómo van las negociaciones de Jackson con los Ravens.

Jackson está entrenando nuevamente, intentando recuperar el tiempo perdido y ajustándose a algunos nuevos compañeros importantes.

Jackson habló por primera vez con la prensa el lunes desde que regresó de la lista de COVID-19. Comenzó a entrenar el sábado. Su positivo ocurrió poco antes de que iniciaran los entrenamientos. La temporada pasada también dio positivo y se perdió un juego.

“Al igual que la última vez —cansado, nada más. Estuve durmiendo mucho”, reconoció Jackson. “Pero estoy agradecido de estar de regreso”.

Aunque Jackson estaba de buen ánimo el lunes, reconoció que le costó aceptar el positivo, especialmente debido al momento.

“Fue algo loco, estaba descorazonado porque no esperaba nada de eso antes del campamento”, dijo. “Dije no de nuevo, no en este momento. Pero ya terminó”.

Cuando le preguntaron si los Ravens hablaron con él sobre vacunarse, se abstuvo de dar una respuesta definitiva.

“Apenas salí de la lista de COVID, entonces tengo que hablar con los doctores del equipo y ver cuál es su parecer", dijo. “Seguir aprendiendo lo que pueda y de ahí partiremos”.

Jackson indicó que intentó mantenerse en forma lanzando en su jardín trasero —en donde sus primos sirvieron de receptores. Baltimore disputará su primer partido de exhibición el sábado ante Nueva Orleáns.

Baltimore agregó al receptor Sammy Watkins en la pretemporada y eligió en el draft al receptor Rashod Bateman, como parte del esfuerzo del equipo para mejorar la producción de pases más baja de la liga en la temporada anterior.

Sobre el contrato de Allen, Jackson no quiso hablar mucho sobre cómo podría afectar su negociación.

“Está bien por él, pero como dije, no estoy preocupado por eso”, advirtió Jackson. “Estoy intentando trabajar y mejorar. Acabo de salir de la lista de COVID. Estoy preocupado por mis compañeros y estamos intentando llegar a algo. Llegará el momento para eso”.