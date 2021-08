76ers y Embiid pactan extensión de 196 millones por 4 años

ARCHIVO - En esta foto del 24 de febrero de 2020, Joel Embiid (21) de los 76ers de Filadelfia ejecuta una volcada ante los Hawks de Atlanta. (AP Foto/Matt Slocum, archivo) Foto: AP

Los 76ers de Filadelfia redoblan su apuesta en Joel Embiid.

Una persona al tanto de la situación informó a The Associated Press que Embiid y los Sixers pactaron una extensión de contrato de cuatro años y 196 millones de dólares que retendrá al estelar centro hasta la temporada 2026-27. La persona pidió no ser identificada debido a que aún no se ha hecho un anuncio formal.

Embiid, de 27 años, quedó segundo en la votación del Jugador Más Valioso de la NBA la pasada temporada, por detrás de Nikola Jokic (Denver). Lideró a los Sixers al mejor récord de la temporada regular en la Conferencia Este. Cayeron ante los Hawks de Atlanta en la segunda ronda.

El camerunés promedió 28.5 puntos y 10.6 rebotes la pasada temporada y quedó elegible para la extensión máxima en la liga.

Tercera selección general del draft de 2014, Embiid sufrió una desgarro del menisco derecho durante los playoffs. Se mantuvo activo pese a la lesión, consolidándose como el jugador franquicia de Filadelfia.

“Tenía la sensación que esta iba a ser nuestro año", declaró Embiid luego que los Sixers fueron eliminados tras un séptimo partido. “Si hay algo que pudiera decir, es que yo lo dejé todo. No es fácil, especialmente cuando siempre algo ocurre en el momento inadecuado".

Su nuevo acuerdo entrará en vigencia en la campaña 2023-24. Embiid y los 76ers firmaron una extensión de 148 millones y cinco años que se activo con la temporada de 2018-19.

Embiid promedió 24.8 puntos y 11.3 rebotes en sus primeras temporadas en la NBA. Se perdió las primeras dos campañas por culpa de lesiones y nunca ha disputado más de 64 partidos en una temporada en su carrera. Se perdió varios partidos este año por un golpe en su rodilla izquierda.

Mientras que Embiid asegura su futuro en Filadelfia, su compañero Ben Simmons es pura incertidumbre. Con la dupla Embiid-Simmons como pilares, los Sixers ambicionan tener una década como equipo contendor en la Conferencia Este. En cambio, Simmons acabó señalado como el villano por la prematura eliminación en los playoffs y su nombre ha sonado en rumores de cambio durante todo el verano.