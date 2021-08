Vuelta: Philipsen gana otra etapa, Elissonde nuevo líder

El pelotón de la Vuelta a España pasa por la calles de Burgo de Osma, el martes 17 de agosto de 2021. (AP Foto/Alvaro Barrientos) AP

Jasper Philipsen se anotó el miércoles su segunda victoria de etapa en la actual edición de la Vuelta a España, mientras que Rein Taaramae cedió la casaca roja de líder general a Kenny Elissonde tras sufrir una caída por segunda día seguido.

Philipsen prevaleció al término del sprint de la quinta etapa, un recorrido de 184,4 kilómetros (114,6 millas) que culminó en Albacete en el sureste de España. Philipsen, corredor belga del equipo Alpecin-Fenix, también salió victorioso en la segunda etapa de la ronda española de tres semanas.

El neerlandés Fabio Jakobsen, ganador de la cuarta etapa al martes para su triunfo más importante desde la aparatosa caída que sufrió en el Tour de Polonia hace un año, entró segundo el miércoles.

Taaramae llegó con un retraso de más de dos minutos tras quedar atrapado en una caída del pelotón a falta de ocho kilómetros (cinco millas) para la meta. El estonio también cayó el martes, pero se recuperó para mantenerse primero. Quedó 125 el miércoles al figurar dentro de varios corredores que rodaron tras la caída masiva del pelotón.

“Otra vez, una cuestión de suerte, estoy casi que bien", dijo. “La verdad que es una mala idea ponerme en una buena posición porque la caída se produjo cerca de la delantera y los que iban detrás pudieron pasar, pero yo estaba arriba y me costó varios minutos reincorporarme”.

Elissonde, corredor francés del equipo Trek-Segafredo, pudo esquivar la caída masiva y abrió una brecha de cinco segundos sobre el vigente bicampeón Primoz Roglic en la general.

“Estaba dentro de los 10 primeros cuando se produjo la caída y no me percaté de nada", dijo Elissonde. “No era la manera que yo deseaba para apoderarme de la roja pero todos sabemos que, cuando hace viento, siempre hay riesgo en el ciclismo. Se te puede escapar todo y hay que estar atentos. No me gusta que sea así. No me da placer. Pero no tenía otra opción".

El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) se ubica quinto en la general, a 26 segundos del liderato.

El jueves, el pelotón afrontará una etapa más corta, llana casi en su totalidad pero con una subida al final. Los corredores largarán en Requena y cubrirán 158,3 kilómetros (98,3 millas) para llegar el Alto de la Montaña de Cullera. Se trata de un ascenso de tercera categoría de apenas 1,9 kilómetros pero con 9,4 por ciento de pendiente media, el cual debe frenar el ímpetu de los sprinters.