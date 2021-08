Bandera afgana será desplegada en apertura de Parolímpicos

Leer más

Normalmente no aparecen en las estadísticas, no se llevan grandes titulares y sus nombres apenas son conocidos; sin embargo, tienen muchísimo que ver cuando un equipo se lleva la victoria. El único reconocimiento que reciben es que entonces su quarterback les invita a comer, que no es poco.

Nos referimos a la línea ofensiva, esa que tiene la función de iniciar la jugada de ataque y de proteger principalmente al quarterback para que la jugada tenga éxito.