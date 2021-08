Infantino pide a Inglaterra exentar cuarentenas a jugadores

Al pedir que todos los jugadores sean liberados para disputar los partidos de las eliminatorias mundialistas, el presidente de la FIFA Gianni Infantino solicitó al primer ministro británico Boris Johnson levantar los requisitos de cuarentena a los futbolistas de modo que puedan viajar la semana próximo y representar a sus selecciones.

El propio Infantino sacó provecho de una exención para el Campeonato Europeo, con lo que pudo viajar a Londres, procedente de Río de Janeiro, en julio, evitando los 10 días de cuarentena en un hotel en Inglaterra.

La Liga Premier desafió el martes a la FIFA cuando anunció que no permitirá que casi 60 jugadores de 19 clubes sean liberados para disputar compromisos de las eliminatorias en 26 países que aparecen en la lista roja de Inglaterra — incluyendo todos los 10 de Sudamérica.

“Le he escrito al primer ministro Boris Johnson apelando por el apoyo necesario, en particular, para que no se prive a los jugadores de representar a sus países en los partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial, uno de los máximos honores que puede tener un futbolista profesional”, dijo Infantino el miércoles. “He sugerido que un criterio similar al que el gobierno del Reino Unido tuvo para las instancias finales de la Euro 2020 se aplique para la venidera fecha internacional”.

La Liga española también prometió respaldar a sus clubes que no estén dispuestos a liberar jugadores para los partidos en Sudamérica, al temerse que no tengan suficiente tiempo de recuperación al reincorporarse a sus clubes.