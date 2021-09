Trump comentará pelea de boxeo de Holyfield

ARCHIVO - En foto del 24 de julio del 2021 el expresidente Donald Trump frente a un grupo de seguidores en Turning Point Action. El miércoles 8 de septiembre del 2021, Trump comentará la pelea de box del sábado y que encabezará Evander Holyfield. (AP Photo/Ross D. Franklin) AP

El expresidente estadounidense Donald Trump colaborará como comentarista en la función de boxeo del sábado, una cartelera encabezada por el excampeón de peso pesado Evander Holyfield, de 58 años.

Trump estará acompañado por su hijo, Donald Jr., en Hollywood, Florida para la transmisión alterna de la cartelera de cuatro peleas y que estará disponible por FIRE.TV en la modalidad de pago por ver. De acuerdo con FITE.TV, el costo de la pelea será de 49,99 dólares y estará disponible a través de teléfonos móviles y en la aplicación de Smart TV.

Trump padre e hijo estarán en en lugar de la pelea.

“Amo a los grandes boxeadores y las grandes peleas. Estoy entusiasmado de ver eso el sábado en la noche y de compartir mis ideas junto al ring. No se querrán perder este evento especial”, dijo el expresidente en un comunicado.

La pelea originalmente se iba a disputar en Los Ángeles e iba a ser encabezada por el regreso al ring de Oscar de la Hoya para enfrentar a Vitor Belfort, el excampeón de la UFC, pero De la Hoya se dio de baja tras ser hospitalizado con COVID-19. Holyfield entró como un reemplazo tardío, lo que llevó a más cambios.

La cartelera cambió al Hard Rock Hotel and Casino en Florida, después que la Comisión Atlética de California se rehusó a aprobar la pelea debido a la edad de Holyfield. El excampeón de los semipesados y pesados cumple 59 en octubre y no ha peleado desde el 2011. Su enfrentamiento ante Belfort está programado para ocho rounds de dos minutos.

Trump tiene una larga historia con el boxeo tras presentar y promover varias peleas a través de los años, la mayoría en el casino del que era duelo en Atlantic City. Trump no tiene ningún otro evento programado para el sábado, el 20mo aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Recientemente FITE.TV fue adquirida por Triller. El servicio de distribución de video tiene un historial de contar con celebridades para narrar peleas de boxeo. Anteriormente contó con Snoop Dog y Pete Davidson de “Saturday Night Live”.

Las otras peleas programas son: Anderson Silva vs. Tito Ortiz. David Haye vs. Joe Fournier y Andy Vences vs. Jono Carroll.