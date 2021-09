Votto lidera a los Rojos en su victoria 9-5 sobre Piratas

Leer más

Durante cinco capítulos Trevor Rogers fue la mejor versión de sí mismo. Recordó a aquel joven zurdo que tomó las Grandes Ligas por sorpresa y ganó un puesto al Juego de las Estrellas y, de paso, solidificó su posición como un pilar para la próxima temporada.

Pero en el sexto apenas pudo sacar un out, aunque su defensa no estuvo nada bien, para que Rogers se fuera el martes en la noche con una derrota 7-1 y los Nacionales empataran la subserie particular que se decidirá este miércoles antes de que los peces disfruten de un día de descanso.