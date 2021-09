Norris gana la pole en lluvioso GP de Rusia

Vista general del circuito Sochi Autodrom en Sochi, Rusia, sábado 25 de setiembre de 2021. La lluvia obligó a cancelar la 3ra sesión de práctica del Gran Premio de Rusia de F1, previsto para el domingo. (AP Foto/Sergei Grits) AP

Lando Norris ganó por primera vez la pole en una sesión clasificatoria del Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno el sábado en una jornada lluviosa al calcular a la perfección su última vuelta en una pista que se secaba.

El piloto de McLaren se impuso con tiempo de 1 minuto, 41,993 segundos en los últimos segundos de la sesión después de pasar a cubiertas lisas a medida que se secaba la pista. Relegó a Carlos Sainz al segundo puesto, en tanto George Russell con Williams quedó tercero.

“Es mi primera pole y espero que sea la primera de muchas”, dijo Norris, que tuvo que esforzarse para controlar su auto con cubiertas para posta seca en condiciones difíciles.

“Hubo muchas curvas cerradas en las que pensé que iba demasiado rápido y acá todo sale mal, pero no sucedió. Así que me imagino que éste es el nivel que uno debe alcanzar para estar en esta posición”, añadió. “Me siento feliz de haber corrido esos riesgos y tomado esas decisiones porque me dieron esos resultados. Muchas veces durante la vuelta pensé que todo saldría muy mal”.

Lewis Hamilton quedó cuarto después de encabezar al principio con cubiertas intermedias pero sus errores hacia el final de la sesión le costaron caro. El piloto de Mercedes chocó contra un muro al entrar a los pits, tuvo que cambiar su alero delantero y tuvo un trompo hacia el final de la sesión.

Hamilton dijo que estaba “increíblemente decepcionado” por haber dañado el auto y ofreció disculpas al equipo. “Estas cosas son una prueba para nosotros y aunque me siento muy mal ahora, trataré de volverlo positivo y hacer lo mejor posible”.

Hamilton, el defensor del título, busca la victoria número 100 de su carrera en una pista donde ha ganado cuatro veces y donde los Mercedes han ganado las siete carreras de F1 hasta la fecha. Su compañero Valtteri Bottas parte del séptimo lugar y el mexicano Sergio “Checo” Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, parte del noveno.

Verstappen encabeza las posiciones en el campeonato, pero partirá en último lugar de la grilla el domingo porque cambió su motor. Consciente de lo resbaladizo de la pista, Verstappen no trató de hacer el mejor tiempo en la clasificación. Charles Leclerc, con Ferrari, y Nicholas Latifi, con Williams, sufrieron penalizaciones similares.

Las lluvias intensas durante el día y la baja luminosidad obligaron a cancelar la tercera sesión de práctica y pusieron en duda la misma clasificación. Durante la espera, el siete veces campeón mundial Hamilton anduvo a los saltitos por la zona de pits con un paraguas en el estilo de la obra musical “Singin’ In The Rain” (Cantando bajo la lluvia).