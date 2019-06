Smith trajo a su peor enemiga y eso le costó la barrida a los Marlins en Milwaukee

Caleb Smith lanzó cinco entradas y permitió cuatro carreras a los Cerveceros, el 6 de junio de 2019 en Milwaukee. Foto: AP

Los Marlins regresaron a Miami con la derrota bajo el brazo, pero con el sabor de una buena gira. Después de todo, quién hubiera imaginado que ganarían cinco de seis series particulares, incluyendo a buenos conjuntos como San Diego y Milwaukee.

Con Caleb Smith en la lomita para cerrar el compromiso contra los Cerveceros, los peces tenían excelentes oportunidades para sacar la escoba y apuntarse su quinta victoria en fila, pero el zurdo se trajo su peor enemiga el jueves en la tarde: la bola de jonrón.

Tres cuadrangulares echaron por tierra lo que hubiera sido una apertura de calidad para Smith, quien cargó con la derrota 5-1 que cerró el enfrentamiento particular con la potencia del Centro.

Dos palos de vuelta entera de Mike Moustakas –aquí no valió eso del zurdo contra zurdo- y el 23 de Christian Yelich, quien se mantiene como líder en ese departamento, determinaron la suerte de Smith y los Marlins.

Cuando el momento no podía ser peor para los peces a principios de abril, Smith se erigió en uno de los pocos puntos luminoso de los peces, aunque siempre mostró ese lado débil de permitir batazos de largo alcance.

Baste decir que Smith acumula 13 palos de vuelta entera admitidos en poco más de dos meses de temporada y ya ha superado su marca de 10 de la contienda pasada. De modo que es un asunto a atender en el departamento de pitcheo.

Algo menos preocupante es el hecho de que Smith no haya ganado desde el 1 de mayo y su promedio de carreras limpias en las últimas cuatro salidas se haya elevado a 5.42, porque ha ponchado a 82 hombres en 66 capítulos y en cualquier momento debe volver al camino de los éxitos.

Fuera de eso, los Marlins deben sentirse esperanzados por las muestras de sus jóvenes lanzadores, pues durante esta racha caliente de 13-5 los abridores presentan efectividad de 1.99.

Un dato interesante: Miami es el único conjunto que no ha recurrido a más de cinco abridores en lo que va de temporada, lo que explica la confianza del club en sus brazos y el hecho de no experimentar lesiones. Así que a cruzar los dedos para que esto no cambie.

Los peces regresan este viernes a casa para efectuar nueve encuentros, comenzando con los Bravos de Atlanta, los Cardenales de San Luis y los Piratas de Pittsburgh. Veremos entonces si lo bueno del camino podrá continuarse bajo su Domo Blanco.