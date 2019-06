Sospechoso de ataque a Ortiz sería buscado en EEUU

Luis Alfredo Rivas Clase, alias el “Cirujano”, es uno de los cuatro sospechosos del atentado a David Ortiz que sigue prófugo. Cortesía del canal de televisión dominicano Teleantillas.

Uno de los presuntos involucrados en el ataque al extoletero de los Medias Rojas de Boston David Ortiz podría ser un hombre buscado por las autoridades de Pensilvania bajo un cargo de intento de homicidio, señalaron autoridades estadounidenses el jueves.

En tanto, el padre de otro sospechoso afirmó que su hijo pertenece a una pandilla dominicana de sicarios del narcotráfico.

John Adams, fiscal de distrito del condado Berks, dijo creer que Luis Rivas-Clase es la persona buscada en relación con un tiroteo ocurrido en abril de 2018 en Reading, Pensilvania, si bien la confirmación se haría mediante la concordancia en las huellas dactilares.

Las autoridades de Pensilvania publicaron una fotografía policial de Rivas-Clase, en que se nota el gran parecido que tiene con el sospechoso en la ficha de las autoridades dominicanas, que dieron el mismo nombre pero sin el guion entre los apellidos que aparece en los documentos judiciales de Estados Unidos.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Ortiz recibió un disparo en la espalda en un bar de República Dominicana el domingo por la noche. Funcionarios dominicanos anunciaron el miércoles la detención del presunto autor material de la agresión y cinco de sus cómplices. El pelotero retirado de 43 años se recupera en un hospital de Estados Unidos tras ser sometido a cirugías en República Dominicana y Boston.

El jueves por la noche, las autoridades dominicanas llevaron a la corte a los cinco sospechosos arrestados la víspera. El traslado incluyó a otro puñado de sospechosos, incluida una mujer.

En total, nueve personas fueron transportadas al tribunal en una camioneta de la policía, escoltada por agentes fuertemente armados, para cumplir con su primera comparecencia, en la que se les presentarán los cargos de modo que sea posible retener a los sospechosos.

La familia del exjugador indicó el jueves que Ortiz continúa en una unidad de terapia intensiva en el Hospital General de Massachusetts.

"Él continúa sanando y mejorando. David seguirá recuperándose en la unidad de cuidados intensivos y futuras noticias sobre su condición serán proporcionadas cuando sea necesario”, informó la familia desde Boston a través de un comunicado.

En cualquier caso, las autoridades estadounidenses no esperan que Rivas-Clase, de 31 años, sea llevado de regreso a Pensilvania para que enfrente un juicio en un futuro cercano, si es que ello ocurre.

“Dado que el individuo estaría sujeto a cargos en República Dominicana, la probabilidad de que podamos tenerlo de regreso es francamente remota”, comentó Adams a The Associated Press.

Rivas-Clase enfrenta cargos adicionales que surgieron de una infracción de tránsito en Reading. La policía lo acusó de proporcionar una identificación falsa a un agente del orden público y de conducir sin licencia. Le fue fijada una fianza de 10.000 dólares, y los registros muestran que el pago de ésta se garantizó el 29 de noviembre.

Pero el sospechoso violó los términos y posteriormente se le declaró prófugo, según un expediente en internet. El abogado en ese caso de momento no ha respondido un mensaje en busca de comentarios al respecto.

Los registros de la corte no enlistan un abogado en el caso de intento de homicidio en Pensilvania.

Las autoridades dominicanas aseguran que Rivas-Clase continúa prófugo.

Mientras tanto, el padre de otro sospechoso de la agresión del domingo reveló que su hijo es un integrante de una pandilla de narcotraficantes de poca monta y sicarios, conocida como los Gilberts.

Nisdean Mirabal dijo al programa matutino de televisión El Despertador que la relación con su hijo Oliver Moisés Mirabal Acosta terminó después de que fuera vinculado con una vivienda usada por el grupo delictivo liderado por Junior Minaya Germán, conocido como Gilbert.

“No guardo ningún vínculo con Oliver”, declaró Nisdean Mirabal en la entrevista. “Yo sé, ya por los videos y por las informaciones, que él es uno de los culpables. Debe pagar por lo que hizo”.

Gilbert murió en un tiroteo con la policía en 2013, de acuerdo con medios dominicanos.

Nisdean Mirabal subrayó que sus esfuerzos por disuadir a su hijo de alejarse de la vida criminal fracasaron.

“Cuando yo me entero de que él está en esos pasos yo voy donde Gilbert, a la casa de él... y le dije 'óyeme, tú no vas a estar con Gilbert, tú vas a trabajar conmigo'”, añadió Nisdean Mirabal. “Y se me espantó y me dijo 'yo amo más a Gilbert que a usted'... entonces yo me separo de él”.

Mirabal Acosta fue arrestado el martes en el poblado de Mao, en el norte de la República Dominicana. Es acusado de conducir un auto que fue utilizado para seguir a Ortiz antes que otros dos jóvenes que viajaban en una motocicleta llegaran para balear al expelotero por la espalda.

El hombre que presuntamente abrió fuego contra Ortiz es visto en un video tomado por cámaras de seguridad, en momentos en que desciende del carro antes de subir a la motocicleta.