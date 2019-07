El valor añadido del pacto de $300 millones de esta estrella. Poder venir 10 veces a Miami

Manny Machado, la esperanza de los Padres Manny Machado, la esperanza de los Padres Up Next × SHARE COPY LINK Manny Machado, la esperanza de los Padres

Durante siete años con los Orioles, Manny Machado vino una sola vez a Miami. Ahora, como un valor añadido de su pacto de $300 millones con los Padres, las visitas serán más frecuentes a su casa de siempre y como mínimo, un viaje por temporada.

“No puedo empezar a decirte lo mucho que me complace eso’‘, comentó Machado, quien nació en Hialeah y se formó en los parques del Condado Dade y jugó mucho con Albert Almora, de quien se considera primo, aunque no los unan lazos de sangre. “Dormir en mi cama de siempre, eso no tiene precio’‘.

Desde que los peces estaban rentados en el Pro Player Stadium -luego cambiaria de nombre en múltiples ocasiones-, Machado iba a ver al equipo y recuerda los días del campeonato en el 2003.

Como casi todos los que practican el béisbol en la región, se imaginaba con el uniforme marino en algún momento de su futura carrera en las Grandes Ligas, pero su talento era tan soberbio que todos los conjuntos le querían antes de firmar en el Draft del 2010 con los Orioles.

“Pero para mí los Marlins tenían un lugar especial, porque son muchos los recuerdos’‘, agregó Machado. “No solo cuando fueron campeones. Luego vine aquí con Dominicana al Clásico [del 2017] y fueron días muy especiales. Y ahora estoy jugando aquí’‘.

Contra los Marlins. Al menos 10 veces en su contrato de 10 temporadas con los Padres, Machado vendrá a La Pequeña Habana para hacer el mayor daño posible al antiguo equipo de sus amores. Eso es lo que desea San Diego, que hace rato no prueba las mieles de la postemporada.

Con Machado y Fernando Tatis Jr. -más figuras jóvenes de pitcheo como Chris Paddack- el equipo de California espera haber encontrado el núcleo principal que le permita construir una cultura ganadora durante un buen tiempo.

De Machado se sabía que era una estrella en cualquier sentido, capaz de impulsar 100 carreras y pegar más de 30 cuadrangulares contienda tras contiendas, pero Tatis Jr. ha tomado las Mayores como un huracán y el futuro empieza a tomar sentido para San Diego.

“Da gusto ver jugar a Tatis, que se entrega al máximo’‘, afirmó Machado, tres veces aspirante al premio de Jugador Más Valioso de la Americana. “Es un chico que juega muy fuerte. Vamos a hacer lo que sea posible para ganar la mayor cantidad de juegos. Nuestro equipo puede lograr mucho ahora y en los próximos años’‘.

Y en ese ahora caben estos tres juegos en Miami.

“Van a venir más de 50 entre amigos y familiares míos’‘, dijo con una sonrisa Machado, quien estudio y jugó en el Preuniversitario Brito. “Y espero quedarme corto con esa cifra’‘.