Puerto Rico sufre pero rescata victoria ante Colombia en la Serie del Caribe

Leer más

Los Mellizos de Minnesota volverán a contar con el bateador designado Nelson Cruz tras pactar un acuerdo de un año y $13 millones con el dominicano, informó una persona con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo fue alcanzado la noche del martes y confirmado el miércoles a The Associated Press por la persona que pidió no ser identificada debido a que aún se tiene que cumplir con el examen médico de rigor.