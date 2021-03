Béisbol Sandy Alcántara: vamos a sorprender a muchas personas este 2021 31 de marzo de 2021

A Sandy Alcántara no le molesta que en el 2021 no haya sido suficiente. Programada para abrir este jueves el Día Inaugural de la temporada de Grandes Ligas, el dominicano no entendió en un principio el por qué los pronósticos negativos.