Yanquis y Medias Rojas vuelven a enfrentarse comodín

El abridor de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole, responde una pregunta durante una conferencia de prensa en el Fenway Park, en Boston, el lunes 4 de octubre de 2021. (AP Foto/Mary Schwalm) Foto: AP

Un día antes de que enfrente a los Medias Rojas en el juego de comodín de la Liga Americana, el as de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole dijo el nombre que no debe ser mencionado dentro de los confines del Fenway Park, al menos no desde el último juego decisivo de postemporada entre los añejos rivales se decidiera por un campocorto que bateó el jonrón de la victoria sobre el Monstruo Verde.

“Bucky Dent, ¿cierto?”, dijo Cole cuando le preguntaron lo que sabía sobre la historia entre los equipos. “Sueñas con ponerte en esa posición, y salir adelante con tu equipo. Y aquí estamos”.

Cuarenta y tres años después de que el bambinazo de Dent ayudó a los Yanquis a superar a Boston para romper el desempate para el título de la División Este de la Liga Americana, los equipos vuelven a verse las caras para un partido que lo define todo, con el ganador que avanzará para enfrentar a los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional.

Cole (16-8) se enfrenta a Nathan Eovaldi (11-9) en Boston, donde Dent se voló la barda, donde Jason Varitek empujó a A-Rod, donde Roger regresó, donde Pedro empujó a Zimmer y donde Dave Roberts se robó la segunda base para hacer que todos se olvidaran de lo que había pasado hasta entonces.

“Aquí hay un gran entusiasmo”, dijo el mánager de Nueva York, Aaron Boone, quien propinó una derrota a Boston cuando pegó el jonrón de la victoria en la 11ra entrada del séptimo juego de la Serie de Campeonato de 2003 en el Yankee Stadium.

“Aquí es importante. Es divertido competir en los juegos aquí. Es duro competir en juegos aquí”, señaló Boone. “Creo que habrá algo de tensión, electricidad. Todo lo que se puede esperar de un juego decisivo en la postemporada y de dos franquicias y equipos excepcionales”.

Será la quinta ocasión que los equipos se ven las caras en la postemporada, el juego de desempate de 1978 contó como parte de la temporada regular, con cada novena ganando dos veces. En juegos de postemporada, Nueva York lidera 12-11, pero Boston ha ganado siete de los últimos ocho.

En dos ocasiones, las series se han ido al decisivo séptimo juego, en la Serie de Campeonato de 2003 y de 2004. Cada equipo ha ganado una de ellas.

El mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, que llegó a Boston como jugador en 2005, justo después del apogeo más reciente de la rivalidad, dijo que en aquel entonces se vio alimentada por jugadores como David Ortiz, Manny Ramírez, Derek Jeter y Jorge Posada.