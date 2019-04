Quiere ser la más grande de todos los tiempos. Será protagonista de una pelea histórica

Claressa Shields, la mujer que puede cambiar el boxeo femenino (INGLÉS) Claressa Shields, la doble campeona olímpica y profesional, enfrenta a Christina Hammer por el título indiscutido de las 160 libras. Aspira a ser la mejor de todos los tiempos. Up Next × SHARE COPY LINK Claressa Shields, la doble campeona olímpica y profesional, enfrenta a Christina Hammer por el título indiscutido de las 160 libras. Aspira a ser la mejor de todos los tiempos.

Claressa Shields se ve a sí misma como la parte aguas del boxeo femenino. Su combate contra Christina Hammer se está promoviendo como el más grande en la historia del pugilismo de mujeres, la clase de combate que abrirá caminos y cambiará mentes, para no hablar ya del impacto en las bolsas.

El próximo 13 de abril la división mediana contará con una campeona indiscutida, porque entre la estadounidense y la kazaja reúnen todos los títulos en las 160 libras. La ganadora se unirá a Terence Crawford, Jermain Taylor, Bernard Hopkins, Oleksandr Usyk y Cecilia Braekhus, como los únicos que reunieron los cuatro títulos en una categoría.

Doble campeona olímpica, Shields (8-0, 2 KO) -vino a Miami a entrenar- contempla un mundo lleno de posibilidades de salir adelante en la velada de SHOWTIME, motivada por el hecho de que tendría la ruta hacia el galardón que más desea: ser reconocida como la mejor de todos los tiempos.

¿Crees que esta pelea será un antes y un después para las mujeres?

“Sin duda alguna. Somos dos peleadoras invictas, jóvenes, con buen boxeo y pegada. El público está tomando nota, el interés está creciendo. Soy una doble campeona olímpica que está triunfando en lo profesional. Al boxeo femenino le faltaba una pelea así’’.

La UFC tuvo una Ronda Rousey, ¿serás tu esa figura grande en el ring?

“Definitivamente, puedo ser como Ronda Rousey para el boxeo. Son deportes diferentes. Creo que puedo capitalizar este momento y hacer más grande al boxeo. Creo que puedo hacerlo’’.

¿Cómo te verá el mundo si ganas esta pelea?

“Como la Top Dog [número uno]. Todo el tiempo mucha gente cuestiona mi grandeza o dice que no tengo suficiente experiencia, pues esa gente va a estar muy contenta o muy molesta, porque van a reconocer que soy invencible cuando se trata del boxeo femenino. No hay una chica en este planeta que pueda derrotarme. Si la hay, todavía no ha nacido’’.

¿Llegarás a ser algún día la mejor de todos los tiempos?

“Pasar a la historia con ese título ha sido mi meta desde el primer día. Siento que en términos de habilidades e inteligencia, y por el nivel de rivales que he vencido, pues lo puedo lograr. Siempre hay alguien en el medio, pero cuando las devore a todas, empezarán a reconocerlo. Dicen que a Christina Hammer no le puede ganar nadie, pero una vez que le gane, seré reconocida como la más grande. El boxeo cambiará por completo y para siempre después de esta pelea’’.

¿Entonces se acabó el tiempo de Hammer?

“Sí, definitivamente. Su reinado terminará el 13. No sé a qué hora, pero terminará. Ella reinó por mucho tiempo, porque salvo tres o cuatro oponentes, nunca enfrentó a nadie de nivel. Yo he peleado con todo el mundo, he aceptado todo reto’’.

Ella es mayor que tú y dice tener mejor jab.

“Tengo un mejor jab que ella. Y además, ¿qué otra cosa tiene ella? ¿Una derecha? ¿Un buen gancho? La gente no tiene nada más que encontrar en su estilo. Por otra parte, yo las he vencido de cualquier estatura, chica, alta, mediana’’.

¿Qué te motivó a entrar al boxeo?

“Fue a los 11 años y comencé a boxear por mi padre. El me hablaba de que Mohammad Alí tenía una hija boxeadora, Laila Alí. Dijo que le gustaría que alguien en la familia boxeara, pero lo dijo más para primos, no era conmigo. Entonces dije que iba a boxear para hacer feliz a mi padre’’.

Dos veces titular olímpica, doble campeona profesional, ¿qué más queda?

“Siempre queda historia por hacer. Quiero ser indiscutida en esta división y luego en otros. Quiero pelear contra Cecilia Braekhus, la otra campeona indiscutida. Esa puede ser una pelea de Pago Por Ver, donde está el dinero’’.