El Pequeño Gigante del boxeo cubano viene a Miami en busca de un nuevo maestro y un cambio radical

JOAHNYS ARGILAGOS junto a su entrenador Pedro Roque en Miami.

Joahnys Argilagos no le teme a las trampas de Miami. El “Pequeño Gigante’‘ del boxeo cubano dejó las plácidas noches de Houston y se asentó en la Capital del Sol en busca de un nuevo maestro y un aceleramiento en su transición al profesionalismo.

Desde hace varios días, el doble campeón mundial amateur se encuentra entrenando con el profesor Pedro Roque, quien ha prometido transformar el estilo de Argilagos hasta convertirlo en un guerrero temido por su poder.

“Este chico cuenta con todo el talento del mundo para ser un ganador nato’‘, comentó Roque. “Pero necesita hacer algunos cambios, golpear para hacer daño, aprender los trucos que hacen más completo a un profesional. Lo bueno es que él está consciente de esto y ambos estamos en la misma página’‘.

Después de dos primeras peleas ganadas por decisión dividida y decisión mayoritara, esta última en el Miccosukee Resort and Casino de Miami, quedaba claro que la transición de Argilagos requiería de una supervisión superior, si realmente buscaba dar un paso adelante.

Por eso Argilagos buscó la ayuda de Roque, quien tiene en su escuadra a figuras de la talla de Yuriorkis Gamboa y el campeón crucero Yuniel Dorticós, quienes han tomado al chico bajo su tutela y no escatiman consejos para contribuir a su desarrollo.

“Para mí es algo muy importante contar con el apoyo de leyendas como ellos’‘, apuntó Argilagos. “En Houston aprendí con Erislandy Lara y Guillermo Rigondeaux, ahora estoy con Gamboa y Dorticós. Es una bendición que ellos se interesen en mi progreso’‘.

La primera prueba de fuego de esta nueva relación podría ocurrir el 31 de agosto en Minneapolis, cuando Lara enfrente a Ramón “Inocente’‘ Alvarez por un cinturón interino de las 154 libras en un combate que está despertando mucho interés entre las aficiones de Cuba y México.

Este presentación podría ser vital para Argilagos, quien anda en busca de una promotora importante -esa noche estarán altos ejecutivos de Premier Boxing Champions- y precisa demostrar que es un púgil viable dentro de los rangos profesionales.

No sería muy descabellado decir que Argilagos, quien todavía no ha cumplido los 22 años de edad a pesar de su larga experiencia amateur, se juega gran parte de su futuro en esa fecha.

“Estoy consciente de que debo mejorar muchas cosas, especialmente en el golpeo’‘, agregó Argilagos, quien escapó a principios del 2018 en Tijuana de una escuadra nacional cubana. “Pero Pedro me está poniendo especial atención y yo haré todo de mi parte para crecer’‘. ¿Y las trampas nocturnas de Miami? “No me preocupan’‘, aseguró el de Camagüey. “Estoy enfocado ciento por ciento y no me interesa nada más. Sigo una meta y un camino fijos. Quiero ser campeón mundial y no acepto desviaciones. Miami será un nuevo comienzo’‘.