Solo 100 minutos bastan con los Dolphins para mitigar el dolor ajeno

Los Dolphins formaron un equipo ganador para ayudar a la luchadora contra el cáncer Lena Mackeroy a renovar su casa y de esta manera llevar un poco de alegría para mitigar su dolor.

Todos los novatos del club de Miami, junto con personal de la franquicia, con los miembros del directorio del Dolphins Cancer Challenge, representantes del Sylvester Comprehensive Cancer Center y oficiales de la Oficina del Sheriff de Broward participaron en un servicio del #DolphinsHuddlefor100 que en esta oportunidad se sumó al proyecto Reconstruyamos Juntos en Broward.

Mackeroy recibe en estos momentos tratamiento en el Sylvester, que es beneficiario del DCC, una iniciativa de los Dolphins desde el 2010. El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren este mal a través del apoyo financiero para la investigación. En los diez años de actividad, el DCC ha recaudado cerca de $30 millones y ha donado el íntegro de esa cifra al Sylvester.

“Estoy agradecida desde el fondo de mi corazón, mi casa se venía abajo en frente de mí y debido al cáncer que sufro no puedo trabajar ni tengo ingresos como para repararla”, dijo una emocionada Mackeroy. “Nunca pensé que viviría para ver mi casa arreglada, pero cuando vi a toda esa gente ayudando me di cuenta que era real y ahora me siento superfeliz”.

La dirección de las reparaciones en la casa de la señora Mackeroy estuvo a cargo la organización Reconstruyamos Juntos Broward y los fondos fueron proporcionados por la agencia At Home Dania Beach.

Todos los voluntarios trabajaron en limpiar y arreglar el jardín, pintar la casa y hacer una serie de mejoras dentro y fuera de la vivienda de la señora Mackeroy. Se trata del cuarto servicio comunitario que realizan los novatos de los Dolphins.

“Tener la oportunidad de ayudar a la señora Mackeroy, pintar su casa y plantar árboles y demás para que luzca mejor el jardín significa mucho para ella y también para mí”, expresó el linebacker Andrew van Ginkel.

“Mi hermana pequeña murió de cáncer y es muy especial para mí ayudar a otra gente que ha pasado por lo mismo. Es una situación difícil. Solo queda rezar y desear lo mejor, y esa es la razón por la que estamos aquí para apoyar en lo que se pueda, porque uno nunca sabe lo que una persona está pasando o cuán difícil es su vida”.

Esta ayuda se inscribe dentro de una serie de proyectos de servicio del #DolphinsHuddlefor100 como parte de las celebraciones por la temporada número 100 de la NFL, que empezará el próximo 5 de septiembre con la visita de los Packers de Green Bay a los Bears en Chicago.

Con tal motivo, la NFL invitó a los aficionados, jugadores, clubes y empleados a unirse al programa Huddle for 100 (Unirse por los 100), un esfuerzo que tiene por objetivo inspirar a un millón de personas para que cada una de ellas dedique 100 minutos de trabajo voluntario en una tarea de provecho para su comunidad o para un miembro de ella.

Los Dolphins son uno de los clubes profesionales que más generosamente contribuye para apoyar a los más necesitados, y para ello aporta a sus ases que son una inspiración para la gente.

El objetivo de los Dolphins es elevar el nivel de juego en la cancha a través del trabajo en equipo, para inspirar de paso una comunidad más saludable, educada y unida en el sur de la Florida.

“Esta clase de sociedad con los Dolphins en los últimos cuatro años nos ayuda en nuestra labor, pues ellos vienen a los proyectos que tenemos y los completan”, explicó el director de operaciones de Reconstruyamos Juntos Broward Jason Mann.

“Es fantástico tener un equipo de dedicados voluntarios. Ellos siempre quieren apoyarnos. Es muy bueno trabajar con los Dolphins cada año porque ellos se preocupan por la comunidad y quieren estar presentes cuando se les necesita’’.

Para más información acerca del programa NFL Huddle y las oportunidades para ser voluntarios con los Dolphins, visite la página https://www.miamidolphins.com/community/specialteams